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17.06.2019
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Anadolu Efes final serisinde 3-2 öne geçti

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Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Fenerbahçe Beko’yu 86-76 yenerek seride 3-2 öne geçti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Fenerbahçe Beko’yu 86-76 yendi.

İlk 4 maç sonunda 2-2 eşitliğin bulunduğu serinin 5. maçı, lacivert-beyazlı ekibin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynandı.

Maçın ilk çeyreğini 27-20 önde tamamlayan Anadolu Efes, devre arasına da 39-37 üstün girdi. Üçüncü çeyreği 66-47 önde bitiren lacivert-beyazlılar, maçı da 10 sayı farkla kazandı.

Bu skorla Anadolu Efes, 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 3-2 öne geçti.

Serinin 6. maçı 19 Haziran Çarşamba günü Fenerbahçe Beko’nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Anadolu Efes, o maçı kazanması durumunda şampiyon olacak. Müsabaka, sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle tamamlanırsa seri 7. ve son maça taşınacak.

EN SKORER MOERMAN

Maçın en skorer oyuncusu Anadolu Efes’ten Adrien Moerman oldu.

Sahada 40 dakikaya yakın kalan Fransız basketbolcu, 26 sayı üreterek galibiyeti getiren isimlerden oldu. Moerman, 8 de savunma ribaundu alarak takımına katkı verdi.

Anadolu Efes’te Bryant Dunston 19 sayı 7 ribaunt, Krunoslav Simon da 15 sayı 5 ribauntla galibiyette önemli rol aldı.

SLOUKAS’IN 22 SAYISI YETMEDİ

Fenerbahçe Beko’da Kostas Sloukas’ın ürettiği 22 sayı galibiyet için yeterli olmadı.

Yunan basketbolcu, sarı-lacivertli ekibin en skorer oyuncusu oldu. Yunan basketbolcuya 15 sayıyla Ali Muhammed, 12 sayıyla Melih Mahmutoğlu eşlik etti.

ANADOLU EFES’İ GALİBİYETE İLK 5’İ TAŞIDI

Anadolu Efes’in galibiyetinde maça ilk 5 başlayan basketbolcular önemli rol aldı.

Müsabakaya ilk 5’te başlayan Dunston, Simon, Moerman, Micic ve Larkin maçın büyük bölümünde sahada kaldı. Lacivert-beyazlı ekipte kenardan gelen ve sadece 10 dakika 50 saniye sahada kalan kaptan Doğuş Balbay, ciddi süre katkısı verdi.

Anadolu Efes’in kaydettiği 86 sayının 81’i ilk 5 oyuncularının elinden geldi. Ev sahibi takım, kenardan oyuna giren 4 oyuncuyla sadece 5 sayı üretebildi.

Maçı 76 sayıyla tamamlayan Fenerbahçe Beko ise rakibine oranla kenar katkısını daha çok aldı. Sarı-lacivertliler, ilk 5 oyuncuları haricinde 25 sayı üretti.

ÜÇ ANONS YAPILDI

Fenerbahçe Beko taraftarının küfürlü tezahüratları nedeniyle maç boyunca 3 kez anons yapıldı.

Müsabakadan önce Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’a yönelik küfürlü tezahüratlar nedeniyle 1 kez anons yapıldı. Maç sırasında da küfürlü tezahüratların devam etmesiyle 2 anons daha gerçekleştirildi.

Üçüncü anonsta küfürlerin devam etmesi durumunda salonun boşaltılacağı bildirildi.

BU SEZONKİ 12. RANDEVU

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bu sezon 12. kez karşı karşıya geldi.

THY Avrupa Ligi’nde 3 kez karşılaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda ise birer kez mücadele etti.

İki ekip, Süper Lig play-off final serisinde ise 5. maçı oynadı. 

Bu karşılaşmaların 7’sinde Anadolu Efes sahadan galip ayrılırken, 5 müsabakayı ise Fenerbahçe Beko kazandı.

ALİ KOÇ TRİBÜNDE

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da müsabakayı salonda izledi.

Koç, müsabakayı sarı-lacivertli kulübün başkan vekili Semih Özsoy ve bazı yöneticilerle locadan takip etti.

TEK DEĞİŞİKLİK EFES’TE

Final serisinin 4. maçının kadrosuna göre tek değişikliği Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman yaptı.

Ataman, yabancı oyuncu kuralından dolayı Brock Motum, Rodrigue Beaubois, James Anderson ve Tibor Pleiss’i kadroya almadı.

Tecrübeli başantrenör, serinin dördüncü maçında kadroda olmayan Krunoslav Simon’a şans verdi. Ataman, o karşılaşmada forma giyen Beaubois’ya kadroda yer vermedi.

Sakatlıklardan dolayı sıkıntılı bir süreç yaşayan Fenerbahçe Beko ise aynı kadroyla mücadele etti.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan serinin 5. maçına iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi.

Ev sahibi Anadolu Efes taraftarları için satışa sunulan biletler bir gün öncesinden tükenirken, Fenerbahçe Beko taraftarları da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu.

Karşılaşmayı yaklaşık 10 bin kişi tribünden izledi.

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