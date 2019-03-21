21.03.2019
Anasayfa SPOR Anadolu Efes play-off'u garantiledi

Anadolu Efes play-off’u garantiledi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 27. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes play-off'a kalmayı garantiledi.

birgun.net birgun.net

Basketbol THY Avrupa Ligi’nde 27. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes ile İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa, play-off’a kalmayı garantiledi.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çift maç haftasının ilk aşaması tamamlandı.

Konuk ettiği Rusya’nın CSKA Moskova takımına 80-78 yenilen Anadolu Efes, organizasyondaki 10. mağlubiyetini yaşamasına rağmen diğer karşılaşmaların sonuçlarının ardından normal sezonun bitimine 3 maç kala play-off oynamaya hak kazandı. Dördüncü sırada yer alan lacivert-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonunda da play-off’ta mücadele etmişti.

Daha önce play-off’a kalmayı garantileyen lider Fenerbahçe Beko, sahasında Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI’yi 76-67 mağlup ederek 23. galibiyetini aldı ve normal sezonu zirvede bitirme yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

Organizasyonda iddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen, ağırladığı Rusya ekibi Khimki’yi 91-85 yenerek 4. galibiyetini elde etti. Yeşil-siyahlılar, 27. hafta maçlarının ardından 16. ve son sırada yer aldı.

İki İspanyol ekibinin karşı karşıya geldiği müsabakada Herbalife Gran Canaria’yı 93-64 mağlup eden Barcelona Lassa ise 16. galibiyetini alarak bitime 3 maç kala play-off’a kalmayı garantiledi.

Sonuçlar

Anadolu Efes-CSKA Moskova (Rusya): 78-80

Fenerbahçe Beko-Buducnost VOLI (Karadağ): 76-67

Olympiakos (Yunanistan)-Bayern Münih (Almanya): 89-69

Barcelona Lassa (İspanya)-Herbalife Gran Canaria (İspanya): 93-64

Darüşşafaka Tekfen-Khimki (Rusya): 91-85

Panathinaikos (Yunanistan)-Baskonia (İspanya): 72-70

Maccabi FOX (İsrail)-Zalgiris (Litvanya): 83-85

Real Madrid (İspanya)-AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 92-89

SON HABERLER

İzmir Newrozu’nda 16 gözaltı

birgun.net -
İzmir'de HDP il örgütünce organize edilen Newroz kutlamalarında "Abdullah Öcalan lehine slogan...
Devamını Oku

Facebook, kullanıcılarının şifrelerini ‘düz metin’ olarak saklıyormuş

birgun.net -
Sosyal medya platformu Facebook, kullanıcı şifrelerinin düz metin olarak saklandığını açıkladı.
Devamını Oku

UEFA’dan Ronaldo’ya ‘gol sevinci’ cezası

birgun.net -
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atletico Madrid maçındaki gol sevinci nedeniyle Juventus'un Portekizli...
Devamını Oku

İstanbul Valiliği, Tiyatrolar Günü yürüyüşünü yasakladı

birgun.net -
İstanbul Valiliği, 27 Mart Tiyatrolar Günü yürüyüşünü yasakladı. Gerekçe olarak "seçim öncesi...
Devamını Oku

Trump: İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri için...
Devamını Oku

Yozgat’ta preslenmiş varil içerisinde cansız beden bulundu

birgun.net -
Yozgat'ta preslenmiş varil içerisinde erkek cesedi bulundu. Kent...
Devamını Oku

Avustralya’da kıyıya 1,8 metrelik güneş balığı vurdu

birgun.net -
Avustralya'nın güneyinde, kıyıya vurmuş güneş balığı fotoğrafı internette viral oldu.
Devamını Oku

‘Brexit iptal edilsin’ dilekçesine 1 milyondan fazla imza

birgun.net -
İngiliz hükümetine Brexit’i iptal çağrısı yapan dilekçedeki imza sayısı 1 milyonu geçerken,...
Devamını Oku

Facebook: Yapay zekâmız Yeni Zelanda saldırısının canlı yayınını yakalayamadı

birgun.net -
Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını kaybettiği saldırı anlarının...
Devamını Oku

ABD Genelkurmay Başkanı’ndan ‘S-400’ çıkışı: Zor bir mesele

birgun.net -
ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, ABD ve Türkiye arasında tartışma yaratan Rusya'dan...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi