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29.03.2019
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“Anadolu Müziğine bir soluk”

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

Ankara’da, Anadolu’daki zengin müzik ve anlatı geleneği ile ilgili araştırmalar yapan ve alana ilgi duyanlar için yeni bir sanat merkezi açılıyor. 30 Mart cumartesi günü Aşık Ferrahi’yi anma etkinliği ile açılışını duyuracak olan Anadolu Müzik Kültürleri Derneği Sanat Evi’nde, geniş bir müzik kütüphanesi ve müzik arşivinin yanı sıra taş plak koleksiyonu da bulunuyor.

Sanat Evi, bir yandan alan içerisinde çalışma yapan kişiler, alanın aktif üreticileri ve alana ilgi duyanlara kolektif çalışma olanağı sunarken bir yandan da Anadolu halklarının sesli mirasının gelecek kuşaklara aktarılması için bir uğrak yeri olmayı hedefliyor.

Düzenlenecek seminerler, söyleşiler ve atölye çalışmalarına katılımın ücretsiz olacağı sanat merkezi, mekan olarak da halk ozanları, konservatuar öğrencileri, akademisyenler, alanın uzmanları, özel yetenekli ve özel eğitime gereksinimi olan çocuklar, gençler ve tüm ilgililerin kullanımına açık olacak.

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