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15.07.2019
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Analiz tek başına bir şey ifade etmez

Yapılan analiz sonuçlarına göre İstanbul’da 10 plaj ‘mükemmel’ olarak nitelendirilirken, 8’i Adalar’da bulunan 11 plaj ise ‘kötü’ olarak nitelendiriliyor. Ancak uzmanlar, yapılan analizlerin tek başına bir şey ifade etmeyeceğine, plajların temiz ve kirli olduklarına dair net bir bilgi olmadığına işaret ediyor

DİLARA ŞİMŞEK DİLARA ŞİMŞEK

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda denizler, ‘mükemmel, iyi, kötü, girilmesi yasak’ olarak haritalandırıldı.

Türkiye’nin plajlarında yapılan analiz sonuçları Yüzme Suyu Takip sistemi adı verilen sitede yayınlamaya başlandı. Verilere göre İstanbul’da aralarında Büyükada ve Kınalıada’nın da bulunduğu toplam 11 plajda denize girmek ‘Kötü’ olarak değerlendirilirken, 10 plajda denize girmek ‘mükemmel’ olarak derecelendirildi.

Belirlenen takvime göre yüzme alanlarından 15 günde bir su numuneleri alınarak Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analizleri gerçekleştiriliyor. Analiz sonuçları, yüzenlerin maruz kaldıkları risk seviyesinin değerlendirilmesi, kirliliğin tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için derecelendiriliyor. Mükemmel, iyi, kötü ve girilmesi yasak olarak değerlendirilen plajlardaki verilere yuzme.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Mükemmellik statüsü alan 5 plaj Silivri’de bulunuyor.

  • Selimpaşa Başkent Sitesi Önü
  • Bizimköy-Parkköy Sitesi Önü
  • Semizkum Çadır ve Kamp Yeri
  • Semizkum Basınkent 4 Sitesi Önü
  • Uyumkent Sitesi Önü

Şile’de ise 3 plaj mükemmel plaj seçildi.

  • Uzunkum Plajı 1-2
  • Ağva Halk Plajı
  • Uzunkum Dere Yanı Plajı
  • Büyükçekmece’de de Mimar Sinan Sahili mükemmellik statüsünü kazandı.
  • Tuzla Belediyesi Halk Plajı da mükemmel plajlar arasında yerini aldı.

“Kötü” olarak nitelendiren plajların çoğunu Adalarda yer alan plajlar oluşturdu.

  • Beylikdüzü West İstanbul Marina plajı.
  • Bakırköy Yeşilköy plajı.
  • Beykoz Riva Elmasburnu
  • Kınalıada’da Su Sporları Klübü Önü.
  • Kınalıada Vapur İskelesi.
  • Büyükada Yörükali Plajı, Halk Koyu plajı, Aya Nikola Halk plajı, Su Sporları Kulübü önü, Nakıbey plajı.
  • Sedef Adası Halk plajı.

Sonuçlara göre eylemde bulunmak lazım

Prof. Dr. İlhan Talınlı

 İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Talınlı, alınan numunelerle iki analizin yaptığını kaydederek “Hastalık yapıcı maddeler ve suya karışmış ağır metaller (kurşun,civas vs.), ilaçlar, boya gibi dış etkenlerin analizi yapılarak insan sağlığına etkileri ve kirlilik konusundaki standart limitlerle karşılaştırılıyor” dedi.

Talınlı, bu analizlerin bir önemi olmadığını aktararak konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Analizlerde kurşun yüksek çıkarsa ve diğer her şey limitlerin altındaysa bu su temiz sayılabilir mi? Analiz tek başına bir şey ifade etmez. Eğer analiz yapılıyorsa sonuçlarına göre bir eylemde bulunmak gerekir. Böyle takip yapılması izlenmesi bu izlenmenin değerlendirilmesi açısında tereddütlerim bulunuyor. Örneğin, 100 adet mikroorganizma bulunduğunda kirli, bin adet bulunduğunda ise  çok kirli deniliyor. Bin yerine 800 adet mikroorganizmanın bulunması neyi ifade ediyor bununla ilgili bir skala olması lazım.  Temiz ve kirli konusunda net bir şey yok.”

  • Konu başlıkları:
  • plaj

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