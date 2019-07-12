Anaokulundaki kına gecesi rezaleti Meclis gündeminde

Gizem Görkem Aydın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul Pendik’te Özel Şirinler Anaokulu’nda 6 yaşından küçük çocuklara temsili kına gecesi gösterisi yaptırılmasını Meclis gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren İlgezdi, “Çocuk evliliklerini özendiren bu sözde eğitim kurumuna hangi yaptırımları uygulayacaksınız?” diye sordu.

BAKANLIK SORUŞTURMA AÇTI MI?

Anaolukunda temsili kına gecesi töreni yapılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan İlgezdi, Selçuk’a şu soruları yöneltti:

“Çocuk gelin ve çocuk anne rakamlarının bu kadar yüksek olduğu ülkemizde bu eğitim kuruluşunun temsili kına gecesi yapmasındaki amaç nedir? Bakanlığınızca bu anaokulu hakkında bir soruşturma açılmış mıdır? Görüntülere göre Milli Eğitim Bakanlığı çocuk kavramını yeniden inşa etmek için ‘çocuk evliliklerini’ desteklemekte ve özendirmekte midir?”

İSTANBUL’DA 54 BİN ÇOCUK GELİN

Türkiye’de 2002- 2018 yılları arasında 687 bin 754 çocuk gelin vakası yaşandığını ve bunların 54 bin 441’inin İstanbul’da meydana geldiğini belirten İlgezdi, “Bu acı tabloya rağmen çocuklarının eğitim aldığı okullarda çocuk yaşta evliliği özendiren etkinlikler nasıl yapılabiliyor” diyerek tepki gösterdi.