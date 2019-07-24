Anayasa Hukuku Profesörü Kemal Gözler: Yürürlükteki Türk hukukunu incelemek içimden gelmiyor

Anayasa Hukukçusu Dr. Kemal Gözler, Yüksek Seçim Kurulu(YSK)’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilip ikinci kez tekrarlanmasına ilişkin süreç hakkında neden hiç konuşmadığını anlattı. Gözler, “Yürürlükteki Türk hukukunu incelemek içimden gelmiyor” dedi.

Türkiye’nin önemli Anayasa Hukukçularından Kemal Gözler, “YSK’nın kararı hakkında neden yazmadım?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Seçim süreci boyunca herhangi bir fikir beyan etmesinin eleştirildiğini anlattığı yazısında, bu tavrının gerekçelerinden bahsetti. Gözler, içinden gelmediğini ve bunda yadırganacak bir şey olmadığını vurgulayarak, “Yürürlükteki Türk hukukunu incelemek içimden gelmiyor; çünkü günümüzde Türkiye’de yürürlükte olduğu iddia edilen hukukun, yürürlükte olmadığı bilinen fıkıhtan daha bağlayıcı bir hukuk olduğuna inanmıyorum,” dedi.

Yürürlükteki hukukun yürürlükte olduğundan şüphe ediyorum

Gözler, Türk hukukuna yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de yürürlükteki hukuk olarak takdim edilen hukukun gerçekten yürürlükte olduğundan şüphe ediyorum. Yürürlükte olduğu söylenen hukuku incelerken abesle iştigal ediyormuşum hissine kapılıyorum.

Hukukî meselelerin hukuken değil, siyaseten kararlaştırıldığı bir yerde sorunları hukuken tartışmak ne büyük bir saflıktır! Ben hukukun saf teorisinin bir mensubuyum; ama “saf” değilim”.

Anayasa hukukçuları yanıldı, Nagehan Alçı bildi

YSK’nın seçim sürecine ilişkin ne karar vereceği konusunda Anayasa hukukçularının ne yazdıysa yanlış çıktığı, tahminleri doğru çıkan tek kişinin Nagehan Alçı olduğunu belirten Gözler sözlerini şöyle sürdürdü:

“YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal eden 6 Mayıs 2019 tarih ve 4219 sayılı kararından önce bu kararın ne yönde olacağı, YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal edip etmeyeceği konusu çok tartışıldı. Anayasa hukukçularının İstanbul seçimleri ve YSK’nın ne yönde karar vereceği konusunda yazdıkları her şey yanlış çıktı.

Benim görebildiğim kadarıyla, YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal edeceğini daha baştan doğru bir şekilde tahmin eden kişi, gazeteci Nagehan Alçı’dır. Sayın Alçı, 31 Mart seçimlerinden sadece birkaç gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edileceğini ve seçimlerin tekrarlanacağını çok açık bir şekilde yazdı.

Ne kadar ilginçtir ki, ülkenin en kıdemli anayasa hukuku profesörleri yanılırken, Nagehan Alçı’nın tahmini doğru çıktı. Görünen odur ki, Türk anayasal sisteminin uygulamada nasıl işlediği konusunda Nagehan Alçı, ben dahil bütün anayasa hukuku profesörlerinden daha bilgilidir ve daha doğru analizler yapabilmektedir”.

Anayasa hukuku profesörlerinin YSK’nın kararının ne olacağını doğru bir şekilde tahmin edememesinin sebebi olarak, “Çünkü YSK’nın neye göre karar verdiği belli değil” diyen Gözler, bu nedenle anayasa hukuku profesörlerinin derin hukuk bilgilerinin bir işe yaramadığını söyledi.

YSK AYNI KONUDA BAŞKA KARARLAR DA VEREBİLİR

YSK’nın verdiği kararları anlamak için; kanunlara, kararlara, bu konularda yazılmış kitap ve makalelere bakmanın pek bir anlamı olmadığını belirten Gözler, “YSK, aynı konuda, önümüzdeki aylarda veya yıllarda tam tersi bir karar da verebilir. YSK’nın kararı, saf hukukî faktörlerle açıklanabilecek bir karar değil. Hukukî faktörlerin belirleyici bir rol oynamadığı bir yerde, kararı hukukî açıdan değerlendirmek, abesle iştigalden başka bir şey değildir,” şeklinde konuştu.

Gözler sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “İşte bu nedenle YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal eden 6 Mayıs 2019 tarihli kararının hukukî doğruluğunu tartışmak içimden gelmedi”.

