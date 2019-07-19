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19.07.2019
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Anayasa Mahkemesi’nden basın açıklaması kararı: Hafif de olsa cezalandırma olamaz

Anayasa Mahkemesi, basın açıklamasına katılan kamu emekçisine kınama cezası verilmesini haksız buldu. Urfa’da 2010 yılında basın açıklamasına katılan KHK’li KESK üyesi Leyla Sezen’e 5 bin 500 TL manevi tazminat ödenecek

İsmail Arı İsmail Arı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2010 yılında basın açıklamasına katılan ve 2016 yılında KHK ile ihraç edilen KESK üyesi Leyla Sezen’e verilen kınama cezası haksız bulundu. KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Şanlıurfa Şube Başkanı Leyla Sezen’e 5 bin 500 TL manevi tazminat ödenecek.

Leyla Sezen tarafından toplantı ve gösteri yürüyüş düzenleme hakkının ihlal edildiğine yönelik başvuru AYM tarafından karara bağlandı. AYM Anayasa’nın 34. Maddesi’nde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kınama cezası verilerek ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. AYM değerlendirmesinde “Barışçıl toplantı, gösteri ve yürüyüşe katılan, yasaklanmış davranışlarda bulunduğu konusunda hakkında bir tespit bulunmayan başvurucunun hafif de olsa bir cezaya muhatap olamaması gerekir” denildi.

MESLEĞİYLE İLGİSİ YOK

AYM kararında yer verilen bakanlık görüşünde, “kamu görevlisi olan başvurucunun görevi ve mesleği ile ilgisi olmayan toplantıya katılarak devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunduğu için verilen ceza özgürlüğünü ihlal etmemiştir” denildi.

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AÇIKLAMAYA KATILMAK HAKTIR

BirGün’e konuşan BES Şanlıurfa Şube Başkanı Leyla Sezen, AYM kararından mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi; “AYM haklı bir karar verdi ve bakanlık görüşünde belirtildiği gibi memurun kariyerini zedeleyecek bir davranış söz konusu değildir. Ben üyesi olduğum sendikanın çağrısıyla eyleme katıldım ve ayrıca basın açıklamasına katılmakta haktır. Mücadeleye devam edeceğiz ve bulunduğumuz yer doğru bir yerdir” dedi.

KARAR KEYFİLİĞİ ORTAYA KOYDU

BirGün’e değerlendirmede bulunan KESK Eşbaşkanı Aysun Gezen, AYM kararının, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanımına yönelik baskıların keyfiliğini ortaya koyması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, “Düşünce ve ifade özgürlüğünü, sendikal haklarını kullanan emekçilerin disiplin yönetmeliklerindeki muğlak ifadelerle cezalandırılmak istenmesine karşı toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını garanti altına alıyor” diye konuştu.

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