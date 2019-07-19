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19.07.2019
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Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu’na tazminat kararı

AYM, Kaboğlu'nun kendisi hakkında hakaret içeren ifadelerin yer aldığı kitap ve makalelere ilişkin şikayet başvurusu buldu. Kaboğlu'na 5 bin 500 TL tazminat ödenecek.

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

AYM, CHP Milletvekili ve BirGün Gazetesi yazarı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun, kendisi hakkında hakaret içeren ifadelerin yer aldığı kitaplar ve makalelerle ilgili yaptığı başvuruyu haklı buldu. Hakaret içeren yazıların, “Kişinin şeref ve itibar hakkını ihlal edici” nitelikte olduğuna hükmeden yüksek mahkeme, Kaboğlu’na 5 bin 500 TL tazminat ödenmesine karar verdi.

Anayasa Hukukçusu CHP’li Kaboğlu, Yılmaz Dikbaş isimli yazarın kaleme aldığı, “Gaflet, Dalalet, Hıyanet” ve “Avrupa Birliği: Tabuta Çakılan Son Çivi” isimli kitaplar ile bir internet sitesinde yer alan altı makaleye ilişkin tazminat davası açtı. Kaboğlu’nun 2012 yılında, “Kişilik haklarının zedelendiği” gerekçesiyle başvurduğu İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, kitaplarda yer alan “AB Mandacısı, Ermenilerden özür dileyecek kadar pusulasını şaşırmış AB hibecisi” şeklindeki ifadelerin basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını kabul etti.

Dikbaş’ın itirazı sonucu dosya, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’ne taşındı. Mahkeme, kitaplarda yer alan ifadelerin kişilik haklarına saldırı olarak kabul edilemeyeceğini savunarak ilk derece mahkemesi kararını bozdu. Kaboğlu’na yönelik kullanılan “AB Mandacısı” ifadesi, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirildi.

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TAZMİNAT ÖDENECEK

CHP’li Kaboğlu, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin kararının ardından AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Dosyayı görüşen AYM, Kaboğlu’nu n “Şeref ve itibar hakkının ihlal edildiği” iddiası oy birliğiyle haklı buldu. Kaboğlu’na 5 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karara verildi.

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