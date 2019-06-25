ANFA’dan “lokum gibi” ihale: 156 bin TL’ye lokumlu fincan takımı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan önceki dönemlerde belediye iştiraklerinin yaptığı lüks harcamalardan biri daha ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı işletmelerden sorumlu ANFA Ankara Altınpark Şirketi’nin, 156 bin TL ödeyerek hediyelik lokumlu fincan takımı aldığı öğrenildi.

Şirkete bağlı fuar, sergi, tiyatro, konser anfileri ile park ve yeşil alanların tanıtım çekimleri işini 31 Mart yerel seçimlerinden bir hafta önce 1 milyon 510 bin TL karşılığında, “Ceylin” isimli şirkete verdiği ortaya çıkan ANFA’nın, 2014 yılında yaptığı lüks harcama dikkati çekti. Tanıtım işi için açılan ihale çerçevesinde sözleşme imzaladığı şirkete usule aykırı biçimde 1.5 milyon TL’lik hizmet bedelinin tamamını ödeyen kurumun, lokumlu fincan takımı için de 156 bin TL harcadığı belgelendi.

İSTANBUL MERKEZLİ ŞİRKET KAZANDI

ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Şirketi, 2014 yılının son gününde, “VIP Hediyelik Lokumlu Fincan Takımı” ihalesi açtı. Pazarlık usulü ile gerçekleşen ihalede işin bedeli 153 bin 600 TL olarak belirlendi. Dört şirketin katıldığı ihaleye en yüksek 156 bin TL, en düşük ise 154 bin TL teklif edildi. Lokumlu fincan takımı ihalesinin kazananı ise 154 bin TL teklif eden İstanbul merkezli Zirve Basım Yayın Şirketi oldu. VIP hediyelik lokumlu fincanların 22 Şubat’a kadar teslim edilmesini isteyen ANFA Altınpark İşletmeleri Şirketi, işin tahmini bedelin 156 bin TL olarak açıkladı.

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Devletin lokumlu fincan aşkı

VIP Lokumlu Fincan Takımı, kamuoyunun gündemine ilk kez Spor Bakanlığı ve ona bağlı federasyonların hediyelik alımlarıyla geldi. Bakanlığın, lokumlu fincan takımı alımlarını 17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu’nda adı geçen Egemen Bağış’ın eşi Beyhan Bağış’a ait firmadan aldığı ortaya çıktı. 2011 Universiad ve 2013 Akdeniz Oyunları’ndaki usulsüzlüklerin ardından ortaya çıkan hediyelik alımları karşılığında Bağış ailesine milyonlarca lira ödendiği belirtildi.