Anılarım kaybolmasın istedim

KADİR İNCESU

Ressam İpek Tekil, bugüne kadar tanışıp dost olduğu, söyleştiği sanat dünyasından isimleri Berfin Yayınları tarafından yayımlanan “Benim Sevgili Ünlülerim” adlı kitabında anlatıyor.

Anılarını yazma nedenini, “Bu kitapta geçmişte anılarda kalmış ünlülerle ilgili önemli ayrıntıları günümüze ve genç nesillere aktarmak istedim,” şeklinde açıklayan Tekil ile söyleştik.

Anılarınızı yazdıktan sonra sizdeki etkisi ne oldu?

Yaşanmışlıkların, anılarımın zaman içinde kaybolup gitmesini istemediğim için bu kitabı yazdım. Kitap çıktıktan sonra çok geri dönüş aldım. Kitapta bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış birçok olayı anlatınca insanların bunlara yoğun ilgi gösterdiğini gördüm. Zaten amacım bazı sanatçıların sanatçı kişilikleri dışındaki pek de bilinmeyen özel hayatları hakkında insanları bilgilendirmekti. Bu anlamda kitabın hem doğru okuyucusuna, hem de amacına ulaştığını gördüm. Kitaba konu olan bu aydın sanatçıların birçoğu maalesef hayatta değil. Bana katkıları için geç de olsa onlara karşı olan borcumu ödemiş olduğumu hissettim.

Anlattığınız isimler arasında sizi sanatı ve kişiliğiyle en çok kimler etkiledi?

İlk başta Cemal Süreya ve Cihat Burak diyebilirim. Şair ve yazar olarak çok sevdiğim ve beğendiğim bir isimdir Cemal Süreya. 1988 yılında Cemal Süreya’nın isteğiyle bir ekip oluşturmuştuk. Bu ekipte Cemal Süreya (başkan), ben, yazar Tülay Ferah, Cihat Burak, ressam Nevhiz ve sonradan katılan birkaç kişi daha vardı. “Aranan siyasi bir kişiyi evinizde saklar mısınız?” sorusunu doğru cevaplamak ekibe katılmanın ilk şartıydı. Bu ekibin tek amacı ekiptekilerin zor zamanlarında birbirlerine yardım etmesiydi. Kendisi de bu yardımlaşmaya yöneticisi olduğum Altıneller Sanat Galerisi’nde her cumartesi söyleşiye katılarak katkı sundu. Cemal Süreya’nın yardımsever kişiliğini de bu şekilde tanımış oldum… Cihat Burak’la 80’li yılların ortasında Balaban’ın bir kişisel sergisinin açılışında tanıştık. Balaban’a açılışta gördüğüm mor atkılı, beresinin altından uzun beyaz saçları görünen adamın kim olduğunu sordum. Balaban beni Cihat Burak’ın yanına götürerek “Tanımıyor musun? Meşhuuuuur Cihat Burak!” dedi. Ona da “Bu da İpek hatun” dedi. Tanıştık. Daha sonra Cemal Süreya bana bir görev verdi, Cihat Burak’ı evinden alıp söyleşiye getirmek. Seve seve kabul ettim. Birçok yazar ve ressam Cihat Burak’ı dinlemeye gelmişti. Oldukça güzel bir sohbet gerçekleşti. O günden sonra galerime sık sık gelmeye başladı. Ben de bu ziyaretlerde kendisini yakından tanıma fırsatı buldum. Evine gittiğimde anılarını anlatırdı, bazen bu anıları 6 saat dinlediğim olurdu. Benim sıkılmadan dinlediğimi görünce neredeyse tüm anılarını anlattı, ben de öğrenmiş oldum. Esprili bir kişiliği vardı. Anlatımı akıcı, mizahi bir dildi…

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Hatay Restaurant’ın duvarlarında bulunan Cemal Süreya portresinin yapılış öyküsünü anlatır mısınız?

Ressam Nevhiz Tanyeli’nin evinde toplu resim çalışmaları yaparken Cemal Süreya ziyaretimize geldi. Poz vermesini rica ettik, bizi kırmadı. Yaptığım yağlıboya portresini kendisine hediye ettim. Tabloyu görünce “Beni Lenin’e benzetmişsin, keşke baştan yapsan” dedi. Bir süre sonra o tablo ortadan kayboldu. Yoğun çalışmalarım nedeniyle ancak sevgili Cemal Süreya’nın ölümünden 3 ay sonra başka bir pozunun yağlıboya portesini yapabildim. O portre şu an Hatay Restaurant’ta.

Kitabınızda neler ve kimler var?

Çocukluğumdan başlayarak hayatımdaki önemli olayların yanı sıra resim, edebiyat, tiyatro ve müzik dünyasından tanıdığım ünlü sanatçılarla anılarım ve söyleşilerim yer alıyor. Bu isimler arasında Arif Damar, Cemal Süreya, Cihat Burak, Ramiz Aydın, Ruhi Su, Vedat Günyol, Yıldırım Önal ve Zeki Müren gibi sanatçılar var.