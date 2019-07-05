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05.07.2019
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Anıt için Yavaş’tan yanıt bekleniyor

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10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenler için Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde alınan kararın üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen anıt yapılmadı. ABB Başkanı Mansur Yavaş ile yapılacak görüşme talebine ise 19 gündür yanıt verilmedi.

Ankara’da 10 Ekim 2015 tarihinde IŞİD tarafından üstlenen canlı bomba saldırılarında 103 kişi yaşamını yitirmişti. Dönemin AKP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Ekim 2015 tarihinde yapılan Meclis toplantısında, katliamda yaşamını kaybedenler anısına Gar önünde anıt yapılması kararı alınmıştı. Aradan geçen 4 yıllık süreçte anıta dair tek bir adım atılmadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da göreve geldiği günden bu yana anıta dair hiçbir açıklama yapmadı. 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği, 10 Temmuz için Mansur Yavaş’tan randevu talep etti. Yavaş ile anıta dair görüşmek istediklerini belirten 10 Ekim-Der Eşbaşkanı Mehtap Sakinci Coşgun, “Talebimizi değerlendirip, geri döneceklerini söylediler ama üzerinden 19 gün geçti” diye belirtti.

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Kendi çabalarıyla yapılan sembolik anıtın sürekli saldırıya uğradığını ve yakınlarını kaybeden ailelerin artık bir anıt yapılması noktasında talepleri olduğunu hatırlatan Coşgun, “Bizim muhatap alınacağımız, öznesi olacağımız bir anıt yapılmasını istiyoruz. Oraya yapılacak anıtın yaşamını kaybedenlerin değerlerini temsil eden bir anıt olması gerekiyor. Anıtın kapsamı ve mahiyeti noktasında bizim esas alınmamız gerekiyor. Zaten alınmış bir karar var uygulanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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