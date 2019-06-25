ANKA seçimde yeniden küllerinden doğdu

Anıl Ataş

Anka Haber Ajansı geçen yıl kasım ayında 46 yıllık yayın hayatına son verdi. 23 Haziran seçimi ile sahalara geri döndü.

İktidarın lehine yaptığı manipülasyonlarla kamuoyunda sık sık tepkilere neden olan Anadolu Ajansı (AA), önceki gün gerçekleşen seçimde uzun bir süre veri geçişi yapmadı. Anka Haber Ajansı ise kendi verilerini yayınlayarak, AA’ya güçlü bir alternatif oldu. AA’dan veri alamayan birçok medya kuruluşu, Anka’dan da veri akışını sağlayarak güvenilir sonuçları kamuoyuyla paylaştı.

Seçim gecesi yaşananları BirGün’e değerlendiren Anka Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Erdoğan’a göre 31 Mart’ta AA’nın gerçekleştirdiği veri skandalının yenisinin yaşanmaması için bir alternatif gerekiyordu. Erdoğan, şunları ifade etti:

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“Bilindiği üzere AA, 19.15’te yayın yasakları kalkmasına rağmen 19.30’dan önce veri servis etmeyeceğini açıklamıştı. Bunun karşısında biz -AA’ya nazaran- insanların haber alma ve bilgi edinme özgürlüğüne soluk olduğumuzu düşünüyoruz.”

Erdoğan, “İlk etapta amacımız seçim sonuçlarını hızlı ve doğru bir şekilde abonelere servis etmekti” dedi ve ekledi: “Altan Öymen’lerin kurduğu ve Uğur Mumcu’ların devam ettirdiği, birçok basın sektöründeki arkadaşın okulu olmuş olan Anka’yı eski kıvamına getirip ciddi, bağımsız ve dürüst bir haber ajansı olarak yerimizi almak istiyoruz.”

‘CHP’DEN ALINDI’ İDDİASINI YALANLADI

Erdoğan, verileri CHP Seçim Koordinasyon Merkezi’nden aldıkları yönündeki iddiaları ise yalanladı: “Biz 180 kişilik bir ekiple, kendi bilişim altyapımızla bu süreci yönettik. CHP’den veya YSK’dan değil, kendi elde ettiğimiz verilerle servis sağladık.”