22.03.2019
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Ankapark’ta can pazarı!

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, kenti çok büyük zararlara uğratarak yaptırdığı ve AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği Ankapark’ta can pazarı yaşandı.

İsmi Wonderland Euroasia olarak değiştirilen Ankapark’ta ‘rollercoaster’ bozuldu.

Öğle saatlerinde rollercoaster’ın bozulmasıyla onlarca metre yükseklikte kalan yurttaşlar, yürüyerek aşağı indirildi.

O anlar kameralara yansıdı:

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankapark’la ilgili ciddi güvenlik riskleri bulunduğunu belirterek “Aklı olan oyuncaklara binmez” uyarısı yapmıştı.

Mimarlar Odası’nın raporunda Ankarapark’ın zemininin gevşek ve su varlığı yüksek bir mutlak tarım arazisi olduğu belirtilmişti. Raporda ayrıca parkın yapım aşamasında teknik şartnamelerden kaçınıldığı, parktaki birçok araçta çökme ve paslanma olduğu duyurulmuştu.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili açıklama yapan Wonderland Eurasia Satış ve Pazarlama Müdürü Necip Fazıl Güldemir, trenin arıza nedeniyle değil, trendekilerden birisinin çantasının raylara düşmesi sonucu güvenlik nedeniyle durduğunu söyledi.

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Güldemir, şöyle konuştu:

“Roller Coaster kullanan misafirlerimizden birinin çantası rayların üzerine düşüyor. Ve Roller Coaster de kendini böyle bir durumda en güvenli noktada kilitliyor. Treni kullananların tahliye edilebilmesi için sağ tarafta en tepede bir merdiven var. Orası en güvenli bölgedir. Dolayısıyla kendini o güvenli noktada durduruyor ve tahliyenin yapılmasını sağlıyor.”

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