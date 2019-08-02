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03.08.2019
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Ankara Barosu: Ankara Garı, Cumhuriyet’in kültürel ve siyasal hafızasıdır, yok edilemez

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Ankara Barosu, 1928 yılında yapılan tarihi Ankara Garı Yerleşkesi içerisinde bulunan TCDD misafirhanesi’nin Ankara Medipol Üniversitesi’ne verilmesiyle ilgili bir açıklama yayımladı.

“Ankara Garı, üst soyumuzun olduğu kadar bizimdir, bizim olduğu kadar da çocuklarımızın olacaktır” denilen açıklamada “TCCD Gar Yerleşkesi’nin parçalanarak içindeki kültür varlıklarının tahsis biçiminin değiştirilmesine yönelik uygulama, Ankara’nın son yıllarda kültürel ve mekânsal yoksullaştırılması politikalarının devamı niteliğindedir. Bu uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir” ifadeleri kullandıldı.

Ankara’da Cumhuriyetin ilk yıllarında milletvekillerinin ve yabancı elçilik görevlilerin konaklamasını için 1928 yılında yapılan tarihi taş binanın 2017 yılında 29 yıllığına Medipol’e kiraya verildiği ortaya çıktı. Kamuoyunda tepkilere neden olan olayla ilgili Ankara Barosu da yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi.

Ankara Barosu tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Hiçbir iktidar, hiçbir seçilmişlik; bir kentin mekansal mirasını, toplumsal belleğini ve tarihini halktan koparıp kişilere, kurumlara ya da her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıflara özgülemek hakkına sahip değildir. Toplumsal belleğimizin nesillerce paylaşılan anılarının tarihsel mekanı olan Ankara Garı, üst soyumuzun olduğu kadar bizimdir, bizim olduğu kadar da çocuklarımızın olacaktır.

TCCD Gar Yerleşkesi’nin parçalanarak içindeki kültür varlıklarının tahsis biçiminin değiştirilmesine yönelik uygulama, Ankara’nın son yıllarda kültürel ve mekânsal yoksullaştırılması politikalarının devamı niteliğindedir. Bu uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir.

Son günlerde yeniden gündeme gelen ve 1928 yılında yapılan Ankara Garı Yerleşkesi içerisinde bulunan TCDD misafirhanesinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Ankara Medipol Üniversitesi’ne tahsis edildiği basında yer almıştı. Bunun üzerine Medipol Üniversitesi konu hakkında bir açıklama yaparak olayı doğruladı. Yapılan açıklamada, ek bina ve misafirhanenin 29 yıllığına 2 sene önce kiralandığı belirtildi.

Gar yerleşkesi içinde kültür varlıklarının bir protokolle TOKİ’ye, Milli Emlak Müdürlüğü’ne ve onların aracılığıyla da üçüncü kişilerin kullanımına devredilmesine yönelik uygulama kültür varlıklarının özelleştirilmesi niteliği taşımaktadır. Bu varlıkların tahsis biçiminin değiştirilmesi idarenin takdir ve tasarrufunda olan uygulamalar olsa da bu takdir, kültür varlığı vasfı olan yapıların eğitim veya benzeri amaçla kullanılmasına olanak tanımamaktadır. Alanın Türkiye’nin demiryolu mekanlarıyla ilişkisi kesilmemiştir ve haliyle hafızamızın parçası olmaya devam etmektedir. Mekanın kullanım kararının değiştirilmesini gerektirecek bir yapısal dönüşüm söz konusu olmamıştır. Bu nedenle Gar alanı kendi bütünlüğü içinde işlevine uygun olarak korunması gerekmektedir.

TCDD Gar Meydanı başta olmak üzere, Gar içindeki yapılar Cumhuriyet tarihi içinde üstlendikleri mekânsal hafıza değerlerinden kopartılmamalıdır. Bu kültür varlıklarının, bir yapı stoğu olarak değerlendirilmesi, ayrı ayrı parsellerde kullanım biçimleri değiştirilerek kullandırılması eldeki kültür hazinesinin hızlıca eritilmeye ve yok edilmeye girişildiğini göstermektedir. Bu durum endişe verici olmanın ötesinde hukuk devletine ve Anayasa’ya aykırıdır. Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması üst başlıklı Anayasa’nın 63. maddesine göre de Devlet; tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. Bu nedenle alandaki kültür varlıklarının korunmasına yönelik her türlü tedbirin alınması yurttaşların ve devletin ödevidir.

Baromuz bu ödevin yerine getirilmesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek ve gerekli yasal yollara başvurarak Gar’ın kamusal ve ortak bir hafıza mekan olarak sürekliliği içinde yaşaması sağlanacaktır. Kamuoyu’na saygıyla duyurulur.

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