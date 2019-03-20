20.03.2019
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Ankara Barosu seçim güvenliği için çalışacak

31 Mart’ta seçimlerin güvenli bir ortamda gerçekleşmesi ve mükerrer oyların kullanılmaması amacıyla Ankara Barosu, “her okula bir avukat” çalışması başlattı

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Ankara Barosu’nun seçim güvenliğine yönelik hazırlıkları tamamlandı.

Mahalli İdareler Seçimleri’nin güvenli bir ortamda gerçekleşmesini ve geçmiş seçimlerde yaşanan “şaibe”lerin tekrarlanmamasını amaçlayan Ankara Barosu, bu kapsamda “her okula bir avukat” kampanyası başlattı.

Ulusal hem de uluslararası mevzuatta temel bir insan hakkı olarak tanınan seçme ve seçilme hakkının özgür ve serbest irade ile yapılmasını sağlamak amacıyla kampanyanın başlatıldığını ifade eden ve internet sitesi üzerinden gönüllü avukatlar için birer başvuru formu da hazırlayan Baro Yönetimi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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“Seçimlerde şeffaflığı tesis etmek, iradenin sakatlanmasını önlemek ve meşruiyet tartışmalarını sonlandırmak amacıyla her okula bir avukat görevlendirme yapılması hedeflenmektedir. Bunu sağlayabilmek için Ankara Barosu Seçim Güvenliği Merkezi oluşturulmuştur.”

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