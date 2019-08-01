Ankara Barosu: TEM Şube’de tutulan KHK’li 4 kişiyle görüştürülmedik

Ankara Barosu, İnsan Hakları Merkezi’ne KHK’li 6 kişiyle ilgili yapılan kayıp başvurusu hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada, “Baromuz tarafından görevlendirilen avukatların gerekse şüpheli yakınlarının özel avukatlarının gözaltında tutulan kişiler ile görüşmeleri engellenmiştir” denilerek hukuksuz girişimlerin söz konusu olduğu ifade edildi.

Ankara Barosu’ndan yapılan açıklamada süreç şöyle anlatıldı:

“Ankara ilinde 6 kişinin Şubat 2019’dan itibaren kaybolduğu iddiası basına yansımış, bu kişilerin yakınlarının Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezine yaptıkları başvurular Merkezimiz tarafından incelenmeye alınmıştır. Haklarında başvuru yapılmış bulunan 6 kişiden Özgür Kaya, Erkan Irmak, Yasin Ugan ve Salim Zeybek’in Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesinde gözaltında oldukları 29 Temmuz 2019 tarihinde erken saatlerde ailelerine bildirilmiştir. Kişilerin gözaltında oldukları haberinin yakınları tarafından kamuoyuna duyurulması üzerine Baromuz ve Merkezimiz üyesi avukatlar bu kişilerle görüşme yapmak üzere görevlendirilmiştir.

Polis, şüpheli yakınlarına, yaklaşık 6 aydır kayıp olan yakınlarının rutin GBT sorgusu esnasında gözaltına alındıklarını ve teslim olmak üzere TEM şubeye geldiklerini belirtmiştir. Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi ile Avukat Hakları Merkezinden aldıkları görev ile TEM şubeye giden avukatların ve ailelerin özel avukatlarının gözaltındakilerle görüşme talebi üzerine avukatların kimlik fotokopileri istenmiş ve gerek Baromuz tarafından görevlendirilen avukatların gerekse şüpheli yakınlarının özel avukatlarının gözaltında tutulan kişiler ile görüşmeleri engellenmiştir.

6 aydır kayıp oldukları aileleri tarafından resmi makamlarla ve kamuoyu ile paylaşılan gözaltındaki şüphelilerin “Müdafiye erişim hakkı” güvencelerinin sağlanması hem iç mevzuatımız gereği hem de Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından zorunlu kabul edilmektedir.

Hali hazırda uzun süre haklarında bilgi alınamayan ve gözaltında bulunan şüphelilerin hiçbir meşru gerekçe sunulmaksızın, bu haktan yararlandırılmadığı gözlenmiştir.

İnsan haklarının korunmasından sorumlu ve tarafsız olan Baroların bu tür ciddi ihlal iddialarının olduğu vakalarda varlığı hem kamu makamları hem de kişiler açışından bir güvence olduğu gibi demokrasinin, hukuk devleti ilkesi ile temel hak ve özgürlüklerin korunması bakımından zaruridir. Soruşturmanın hiçbir aşamasında avukat görüşmesinin engellenemeyeceği ulusal ve uluslararası mevzuatta açıkça düzenlenmiştir. Bu nedenle gerek soruşturmanın selameti, gerek kamuoyunun sağlıklı olarak bilgilendirilmesi, gerekse şüphelilerin haklarının korunması amacıyla Baromuz İnsan Hakları Merkezi tarafından görevlendirilen avukatların yukarıda adı geçen şüphelilerle görüşme yapmalarına izin verilmesinin hukuki bir zorunluluk olduğu açıktır. Tüm bu hususlar dikkate alınarak Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezini temsilen görevlendirilen avukatların halen TEM’de gözaltında tutulan şüphelilerle görüştürülmesinin gecikmeksizin sağlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gereğinin yapılması ve yapılan işlemlerle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi talebimizi saygılarımızla duyururuz.”