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23.05.2019
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde araç sayısı azaltılmaya başlandı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce kamu kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla makam araçları dahil belediye birimlerindeki diğer araç sayılarının da azaltılmaya başlandığı açıklandı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Başkan Mansur Yavaş’ın talimatıyla tasarruf için düğmeye basıldığı kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi hizmet alımları konusunda tasarruf yapılması amacıyla tüm belediye birimleri, genel müdürlükler, iştirak ve bağlı şirketlerde mevcut araç sayılarının azaltılmaya başlandığı belirtilen açıklamada, ilk etapta gereksiz makam araçları dahil diğer araçların sayısının ihtiyacı karşılayacak seviyeye düşürülmesi için çalışmaların hızlandırıldığı kaydedildi.

İLK ADIM EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

EGO Genel Müdürlüğü’nce giderleri azaltma hedefleri doğrultusunda ilk olarak araç tasarrufu uygulamasının hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, “EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan binek araçların sayısını azaltarak, 75 olan araç sayısını 49’a düşürdü.  Sadece EGO Genel Müdürlüğü’ndeki araç tasarrufuyla Büyükşehir Belediyesi’nin yılda 700 bin lira tasarruf sağlaması ve elde edilen gelirin Ankaralılara hizmet olarak götürülmesi planlanıyor. Başkan Yavaş’ın tasarruf önlemlerinin artırılması yönündeki talimatıyla harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü’nün ardından belediyenin diğer tüm birimleri ve bağlı şirketleri de tasarruf tedbirlerinin kapsamını genişleterek kısa süre içinde teker teker uygulamaya başlayacak” denildi.

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