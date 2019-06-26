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26.06.2019
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden sokak hayvanları için çalıştay

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te sokak hayvanları için ilk kez bir çalıştay düzenleyecek

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te sokak hayvanları için ilk kez bir çalıştay düzenleyecek. Başkan Yavaş’ın talimatıyla, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “1. Ankara Sokak Hayvanları Çalıştayı”, 29 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katılacağı çalıştay ile vatandaşların sokak hayvanlarına karşı duyarlılığının artırılması amaçlanırken, sokak hayvanlarının sorunlarının çözümü de masaya yatırılacak.

T24’ün haberine göre; sokak hayvanlarının daha güvenli ve doğal ortamlarında yaşamlarını sağlamaya yönelik çözüm önerilerinin değerlendirileceği çalıştayda; Büyükşehir Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri görüş alışverişinde bulunarak, çözüm önerilerine yönelik tespitlerini dile getirecek. Çalıştayda; somut adımlar atılmadan önce hayvan haklarına duyarlı, bu alanda aktif rol oynayan STK’ların görüşleri rapor haline dönüştürülecek.

Çalıştayda alınan kararlar doğrultusunda hayvanseverler ilgili tüm taraflarla birlikte bundan sonra Başkent’te koordineli bir çalışma yürütecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan bilgiye göre çalıştayın detayları şöyle:

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