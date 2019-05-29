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29.05.2019
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Ankara Büyükşehir’de sosyal denge tazminatında mutlu son

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyede çalışan memurlara eşit oranda sosyal denge tazminatı ödenmesine ilişkin sözleşmeyi imzaladı.

Mansur Yavaş, memurlara verdiği sözü tuttu. Sosyal denge tazminatının ödenmesi konusunda göreve gelir gelmez talimat veren Mansur Yavaş, belediyede görevli memurlara bu tazminatın eşit oranda verilmesi için konuyu Büyükşehir Belediyesi Meclis gündemine taşıdı.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilen karar sonrası sosyal denge tazminatı tüm memurlara 13 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere eşit oranda ödenecek. 

Bem-Bir-Sen, Tüm Bel-Sen, Tüm Yerel-Sen Sendika temsilcileriyle bir araya gelen Yavaş, memurlara yüzde 60 ve eşit oranda sosyal denge tazminatı ödenmesine yönelik sözleşmeyi imzaladı.

“Sosyal denge tazminatında yüzde 60 değil çok daha fazlasını vermek isterdik” diyen Yavaş, sendikaların diğer taleplerini de tek tek not aldı.

Yavaş, özellikle kadın personelin çocuklarının kreş ihtiyacının acil olduğunu ve bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması ve Büyükşehir bünyesinde bir kreş açılması için çalışacaklarını söyledi. 

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Kaynak:İHA

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