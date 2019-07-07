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07.07.2019
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Ankara Gar Katliamı’nda oğlunu kaybeden babaya ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davası

10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nda oğlunu kaybeden Mustafa Doğan'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret" davası açıldı.

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10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nda oğlu Güney Doğan’ı kaybeden Mustafa Doğan hakkında, karar duruşmasını eleştiren sözlerinden dolayı “Cumhurbaşkanı’na hakaret” davası açıldı.

Mezopotamya Ajansı’ndan Berivan Altan’ın haberine göre 3 Ağustos 2018 tarihinde Ankara Sincan Cezaevi’nde görülen Gar Katliamı davasında verilen kararı eleştiren baba Doğan’ın Cezaevi Kampüsü önünde yaptığı “(…) Bu ülkenin adaletine güvenmiyoruz, katil devlet hesap verecek, 10 Ekim’de canlarımızı katleden bilinsin ki siyasi iktidardır. Bilinmeli ki AKP iktidarıdır. Faşist Tayyip Erdoğan’dır. Benim çocuğumun geleceğini katleden Tayyip Erdoğan’dır” sözleri gerekçede yer aldı.

AĞIR ELEŞTİRİ SINIRLARI AŞILMIŞ

İddia makamı belirtilen sözlerin sarf edildiğini ve “küçük düşürücü ve aşağılayıcı” niteliği taşıması nedeniyle hakaret suçuna sebebiyet verdiğini belirterek, hedef alınan kişinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olması nedeniyle TCK’nın 299/1-2 suçu oluşturduğu, sözlerinin içeriğinin “düşünce özgürlüğünün sınırları dışına çıkılarak, ağır eleştiri ve tenkit sınırları aşılmak” suretiyle gerçekleştirildiğinden eylemin sübut bulunduğu öne sürüldü.

İLK DURUŞMA 9 TEMMUZ’DA

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve anayasa da yer alan ifade özgürlüğüne atıfta bulunan iddianamenin sonuç kısmında, baba Doğan’ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerinin “eleştiri ve düşünce özgürlüğü” kavramlarıyla açıklanmayacağını ve bu yüzden cezalandırılması gerektiği yer aldı. Hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenen baba Doğan’ın ilk duruşması 9 Temmuz’da görülecek.

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