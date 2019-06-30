Ankara Güzel Sanatlar Lisesi’ne Avrupa’da en iyi koro ve orkestra ödülü

Polonya’nın Bydgoszcz şehrinde yapılan 42. Bim Palace Müzik Festivali’nde Ankara Güzel Sanatlar Lisesi en iyi Koro ve Orkestra Ödülüne layık görüldü.

Okulun Türk Müziği Koro ve Orkestra Öğretmeni Özgür Uslu Öztekin şefliğinde 33 kişiden oluşan koro ve orkestra 17. 18. 19. 20 yüzyıldan oluşan Türk Sanat Müziği eserlerinden seçkin bir repertuar oluşturdu.

20 ülkenin katıldığı yarışmada ödül alan koro ve orkestra, ilk kez Türk Müziği Eserleri ile festivale katılım sağlamış oldu.

Ankara Güzel Sanatlar Lisesi’nin başarısının en göze çarpan yanı ise öğrencilerin, hiçbir resmi destek almadan, ceplerinden ödeyerek yarışmaya katılmaları oldu.