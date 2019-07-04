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05.07.2019
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Ankara JİTEM Davası’nda savcı değiştirildi, duruşma ertelendi

Ankara'da görülen JİTEM Davası'nda mahkeme müşteki avukatlarına esas hakkında beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı 20 Eylül'e erteledi.

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Ankara ve çevresinde 1993-1996 yılları arasında 19 kişinin öldürülmesine ilişkin açılan ve kamuoyunda “Ankara JİTEM Davası” olarak bilinen davanın 21’inci duruşması Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşma öncesinde dava savcısının değiştirildiği anlaşıldı.

Müşteki avukatlarından Yusuf Alataş, Levent Kanat, Sertaç Kamil Ekinci ve Nuray Özdoğan ile müştekilerden Medet Serhat’ın oğlu Rumet Serhat ve sanık avukatları duruşmada hazır bulundu. Kimlik tespiti ardından duruşma başladı.

Duruşmada, dava savcısının değiştiği görüldü. Söz alan müşteki avukatları, esas hakkında beyan vermek üzere süre talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, avukatların talebini kabul ederek bir sonraki duruşmayı 20 Eylül’e erteledi.

NE OLMUŞTU?

1993-96 yılları arasında Ankara’da Altındağ Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın’ın da bulunduğu zorla kaybedilen veya infaz edilen 19 kişiye ilişkin ilk soruşturma 2011 yılında başlatıldı.

20 Eylül 2013 tarihinde zaman aşımı riskinden dolayı Abdülmecit Baskın cinayetiyle ilgili iddianame düzenlenirken, 19 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen yeni iddianameyle Namık Erdoğan, Metin Vural, Recep Kuzucu, Behçet Cantürk, Savaş Buldan, Haci Karay, Adnan Yıldırım, İsmail Karaalioğlu, Yusuf Ekinci, Ömer Lutfi Topal, Hikmet Babataş, Medet Serhat, Feyzi Aslan, Lazem Esmaeılı, Asker Smıtko, Tarık Ümit, Salih Aslan ve Faik Candan cinayetleri de yargılamaya dahil edildi.

Sanıklar Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas Semih Sueri, Lokman Külünk, Mahmut Yıldırım, Nurettin Güven, Muhsin Korman “cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek” suçlarından yargılanıyor.

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