Ankara Sincan’da tanzim satış çadırları kaldırılıyor

Ankara Sincan’da Büyükşehir Belediyesine ait tanzim satış çadıları bugün öğle saatlerinde belediye görevlilerince kaldırılmaya başlandı.

Sol’un haberine göre, Sincan Lale meydanında bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesine ait tanzim satış çadırları belediye ekiplerince toplanmaya başlandı.

Sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artış üzerine başlatılan tanzim satış uygulaması, vatandaşa piyasaya göre daha ucuz ürünler ulaştırmayı planlıyordu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gerekirse tanzim satışları belediye eliyle kurarız ve ucuza satış yaparız” ifadeleriyle başlayan uygulamanın Aralık 2019’a kadar sürdürülmesi planlanıyordu.

Türkiye’nin diğer bölgelerindeki satış noktalarının kaldırılıp kaldırılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.



