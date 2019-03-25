Ankara tartışma değil, çözüm istiyor

Beş buçuk milyon nüfusu ile ülkenin ikinci en büyük kenti olan başkent Ankara’da seçim süreci hararetli tartışmalar altında geçiyor. Cumhur İttifakı’nın adayı AKP’li Mehmet Özhaseki ile Millet İttifakı’nın adayı CHP’li Mansur Yavaş arasında geçen yarışta, Yavaş’ın önde olduğu anket şirketlerince de teyit ediliyor.

2014’te dönemin belediye başkanı Melih Gökçek ile yarışan ancak tartışmalı oy sayımının ardından seçimi kaybettiği duyurulan Yavaş, bu kez iddialı. Katıldığı her mitingde seçimi “rahat bir şekilde” kazanacağını duyuran Yavaş, “Bu kez 2014’teki gibi olmayacak” derken Özhaseki ise “Kayseri deneyimine” ve Bakanlık geçmişine güveniyor.

İki aday arasında şekillenen seçim sürecinde Ankara halkının beklediği ise acil problemlerine çözüm bulunması. Mansur Yavaş hakkında Hükümet tarafından ortaya atılan iddialar, seçmen tarafından Yavaş’a olan bağlılığı arttırmış görünüyor. AKP’nin seçimde geride olduğu için bu tür iddiaları ortaya attığı ifade edilirken iddialardan önce oy kullanmayacak bazı yurttaşların bu spekülasyonların ardından sandığa gitme eğiliminde olduğu dile getiriliyor.

TEMEL PROBLEM SU

25 ilçeli kentte en büyük sorun olarak “temiz suya erişilememesi” gösteriliyor. Gökçek döneminden kalma bu probleme göre, yurttaşlar musluklarından zaman zaman çamur akacak kadar kirli suların geldiğini ifade ediyor. Musluk suyundan yararlanamayan yurttaşlar çareyi hazır sularda ararken Tabip Odası, tehlikenin boyutunu, “Musluk sularınızla dişlerinizi dahi fırçalamayın” ifadeleriyle özetliyor. Salgın hastalıkların ortaya çıkmasına da neden olabilen musluk sularının “normale” dönmesini isteyen yurttaş, adayların bu yönlü vaatlerini dikkate alıyor.

AKCİĞERİ YOK OLDU

Ankara’da yaşanan bir diğer problem ise yeşil alanların yok edilmesi sorunu. Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinin AKP’nin sistematik saldırıları sonucunda yok edilmeye başlanması, kentin en önemli yeşil alanının ortadan kalkmasına neden oldu. AOÇ dışında bir diğer yeşil alan olan ODTÜ’nün ormanları da bu politikadan nasibini aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, “yol yapma” bahanesiyle buradaki yüzlerce ağacı yok etti. Seğmenler Parkı’ndaki sınırlı alana sığınan yurttaş, buranın yeterli olmamasını ifade ederek yeni yeşil alan talebinde bulunuyor.

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Nüfusu günden güne artan Başkent Ankara’da trafik de bu paralellikte sorun olma yolunda ilerliyor. Ankara’nın hızla büyümesi ve şehir yönetiminin bu dinamizme yetişememesi kent içinde kısa mesafelerde dahi ciddi trafik sorununa yol açıyor. Mevcut yolların yetersiz olması, yeni yol planlarının yapılmaması bu sorunun temeli olarak gösteriliyor. Ankara’da ilçeleri birbirine bağlayan yolların dar ve alternatifsiz olması, yalnızca iş çıkış saatlerinde değil, günün hemen her saatinde trafik yoğunluğunun yaşanmasına yol açıyor.

SAATLER SÜREN BEKLEYİŞ

Ankara’da yurttaşların dillendirdiği bir diğer problem, “toplu taşıma” sorunu. Mamak başta olmak üzere kent merkezinden ilçelere gitmek isteyen yurttaşlar, toplu taşıma araçlarını bazen saatlerce bekliyor. Tuzluçayır’da yaşayan bir yurttaş, belediyenin kendilerine kasıtlı olarak “az otobüs” verdiğini ve bu nedenle özellikle iş çıkışlarında bir, bir buçuk saati bulan “otobüs nöbeti” tuttuklarını anlatıyor.

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AKP ANKARA’YA DENİZ GETİRDİ!

Yıllardır AKP tarafından yönetilen Ankara’nın en büyük sorunları arasında “alt yapı” sorunu da gösteriliyor. Sadece 30 dakikalık yağmurlarla dahi kent merkezi ile ilçelerinin birer gölete dönmesine neden olan altyapı eksikliği nedeniyle yurttaşlar, “AKP Ankara’ya deniz getirdi” yorumlarını yapıyor. Lağım sularının taşmasına neden olan ve çoğu zaman yokuş altlarında bulunan evlerde su baskınlarına yol açan bu problemin seçmen davranışında etkiye sahip olacağı uzmanlar tarafından dillendiriliyor.

İSTİHDAM DA ERİYOR

Başkent olması nedeniyle istihdamın da merkezi olması beklenen kentte yalnızca memurların iş güvencesi bulunuyor. Başta OSTİM olmak üzere sanayiciler bir bir kepenk kapatırken işsizlik hızla artıyor. Ankara’nın işsizlik oranı, TÜİK istatistiklerine göre, ülke ortalamasının da üstünde.

FATURALAR CEP YAKIYOR

Ankara’da hemen her seçim döneminde adayların vaatleri arasında, “ucuz elektrik, su ve doğalgaz” ilk sırada yer alıyor. Bu ihtiyaçların pahalılığı ve sık sık yapılan zamlar, Ankara halkının büyük sorunları arasında yer alıyor. Yurttaşlar, kış aylarında 600-700 TL’yi bulan doğalgaz, 200 lirayı geçen elektrik ve su faturalarından yakınıyor.

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ÖĞRENCİLER GERİ DÖNÜYOR

Refah seviyesinin hızla düştüğü Ankara’da öğrenciler de yaşamlarını sürdürememekten şikayetçi. Pahalı bir kent olarak nitelendirilen Ankara’da ulaşımın da pahalı olduğunu ifade eden genç nüfus, artan işsizlik yüzünden okurken çalışamamaktan şikayetçi. Ankara’da her yıl yüzlerce öğrencinin ekonomik nedenlerle okulunu yarıda bırakarak memleketine döndüğü bildiriliyor.

TAŞIMALI EĞİTİM EZİYETİ

Ankara’nın kırsal kesimlerinde taşımalı eğitimin yapıldığı bölgeler de bulunuyor. Bu bölgede yaşayan halk, okulları olmadığı için çocuklarını servislerle uzak bölgelerdeki okullara göndermekten şikayetçi. Ülkenin hemen her yerinde olduğu gibi Ankara’nın uzak ilçelerinde yaşayan yurttaşlar da ekonomik olarak taşımalı eğitimi karşılayamadığını ve bu yüzden çocuklarını cemaat yurtlarına teslim etmek zorunda kaldıklarını ifade ediyor.