Ankara Valiliği’nden “yerel seçim” açıklaması

Ankara Valiliği, seçim güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada, 19 bin 538’i polis toplam 22 bin 201 güvenlik çalışanının, 31 Mart’ta görevli olacağını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı duyuruda, “enerji ihtiyacının kesintisiz sağlanması için jeneratör takviyeleri yapıldığı” ifade edildi.

Açıklamada, “YSK kararları gereğince oy verme günü oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacaktır” denildi.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve YSK kararları gereğince oy verme günü, oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak.

İçkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasaklanacak. Emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında ruhsatlı da olsa hiç kimse silah taşımayacak.