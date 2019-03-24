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24.03.2019
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Ankara ve İstanbul için son anket: ‘Yavaş ve İmamoğlu önde’

birgun.net birgun.net

AREA Araştırma Şirketi’nin yaptığı son ankette Ankara’da Mansur Yavaş yüzde 44.3, Mehmet Özhaseki ise yüzde 39.3 oy alır görünüyor. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu için yüzde 44, Binali Yıldırım için yüzde 42 oy çıktı.

Yerel seçimler sayılı günler kala araştırma şirketlerinin açıkladıkları anketlere yönelik dikkat arttı. AREA Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Trabzon, Erzurum, Manisa, Denizli ve Balıkesir’e ilişkin yerel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Kamuoyu yoklaması, Türkiye genelinde NUTS2 bölge düzeyi 26 ilde 9-19 Mart 2019 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 5.150 kişiyle yüz yüze anket yöntemiyle yapıldı.

Toplam oylar üzerinden yapılan ankette, CHP ile İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ortak adayı Mansur Yavaş yüzde 44.3, Cumhur İttifakı’nın AKP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki yüzde 39.3 görünüyor.

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Geçerli oylar üzerinden yapılan ankette, Yavaş yüzde 51.8, Özhaseki yüzde 46 alıyor.

Toplam oylar üzerinden yapılan ankete göre, CHP ile İYİ Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ortak adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu yüzde 44, Cumhur İttifakı’nın AK Partili  adayı Binali Yıldırım yüzde 42 görünüyor.

Geçerli oylar üzerinden yapılan ankete göre, İmamoğlu yüzde 50.3, Yıldırım yüzde 48 alıyor.

“Hükümetin ekonomi politikasını genel olarak nasıl buluyorsunuz” sorusuna şu yanıtlar verildi:

  • Başarısız: Yüzde 66.4
  • Başarılı: Yüzde 21.8
  • Fikir belirtmeyen: Yüzde 11.8

“Sizce Erdoğan ve Bahçeli’nin söylediği gibi ülkede beka sorunu var mıdır” sorusuna şu yanıtlar verildi:

  • Hayır, yok: Yüzde 47
  • Evet var: Yüzde 37,1
  • Fikir belirtmeyen: Yüzde 15,9
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