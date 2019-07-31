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31.07.2019
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Ankara’da 14 işçi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı

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Ankara Sincan OSB’de bulunan bir fabrikada 14 işçi kaşıntı ve cilt yanması şikayetiyle geldikleri hastanede kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı.

DHA’nın haberine göre, Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kablo üretimi yapan bir fabrikanın gece vardiyasında çalışan 14 işçi, kaşıntı, ciltte kızarıklık ve yanma şikayetiyle Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçiler, acil servis doktoru tarafından yapılan muayenenin ardından, kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantina odasına alındı. Acil servis içerisindeki hasta ve personelin binadan çıkarılmasının ardından, hastane girişi de emniyet şeridiyle kapatıldı.

Bir süre karantina odasında tutulan 14 kişinin, yapılan testlerde ciltlerinde, sivrisineklerden kaynaklı alerji oluştuğu öne sürüldü. Fabrika çalışanlarının durumlarının iyi olduğu belirtildi. Durumun normale dönmesinin ardından acil serviste hasta kabulü tekrar başladı.

Hastaneye kaldırılan çalışanlardan birinin babası Yasin Çankaya, “Kızım gece vardiyasında çalışıyordu. 23.30 gibi beni arayıp iş yerinde bir problemin olduğunu söyledi. Biz de apar topar buraya geldik. Karantina altına alıyorlardı. Ne olduğunu sorduğumuzda ‘Kimyasal zehirlenmeden şüpheleniyoruz’ dediler. Bu saate kadar bekledik, Allah’a şükür bir şey çıkmamış. Havadan, böcek ve sivrisineklerden şüpheleniyorlar veya yedikleri bir şey de dokunmuş olabilir” şeklinde konuştu.

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