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29.06.2019
Anasayfa YAŞAM Ankara'da 3. Kadın Emeği Festivali başladı

Ankara’da 3. Kadın Emeği Festivali başladı

Çankaya Belediyesince düzenlenen festivalde, kadınların yaptığı takılar, boncuk işlemeler, ahşap eşyalar, keçe işleri ve örgü bebekler satışa sunuldu

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Çankaya Belediyesince düzenlenen 3. Kadın Emeği Festivali’nde el emeği ürünler satışa sunuldu.

Ahlatlıbel tesisleri Atatürk Parkı’nda kadınların yaptığı ürünlerin yer aldığı 68 stant kuruldu.

600 kadının katıldığı festivalde el yapımı takılardan, boncuk işlemelere, ahşap eşyalardan, çantaya, keçe işleri ve örgü bebeklere kadar birçok ürün satılıyor.

Çankaya Belediyesinin ücretsiz standlarında ürünlerini satış yapan kadınlar, bu tür organizasyonların artmasını talep etti.

Yurttaşlar da gezdikleri stantları beğendiklerini belirterek, satın alacakları ürünler konusunda seçim yapmakta zorlandıklarını ifade etti.

Ücretsiz konserler

3 gün sürecek festival boyunca, konserler verilecek, çocuklar için ritim, boyama ve uçurtma uçurma etkinlikleri düzenlenecek.

Sertab Erener’in bu akşam hayranlarıyla buluşacağı festivalde yarın 13.30’da Canan Anderson, 16.30’da İstanbul Girls Orkestra ve 20.00’de Serenad Bağcan konser verecek.

Pazar günü 13.30’da İlknur Yakupoğlu, 16.30’da Ankara Modern Orkestrası ve 20.00’de Kalben başkentlilerin karşısına çıkacak.

Kaynak:AA

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