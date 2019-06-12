25.2 C
Istanbul
12.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Ankara’da 5 saat arayla 2 deprem

Ankara’da 5 saat arayla 2 deprem

birgun.net birgun.net

Ankara’da 5 saat arayla peş peşe meydana gelen depremler farklı bölgelerde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’ın yayımladığı verilere göre, Ankara’nın Bala ilçesinde meydana gelen depremin saat 18.55’de, 2.3 büyüklüğünde, 39.3891 enlemi, 32.9900 boylamında ve 7.08 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi. 

Diğer bir deprem ise yine AFAD’ın yayımladığı verilere göre, Ankara’nın Mamak İlçesinde gerçekleşti. Saat 00.10’da hissedilen gelen depremin, 2.6 büyüklüğünde, 39.8888 enleminde, 33.0443 boylamında ve 6.97 km derinlikte meydana geldiği bildirildi. 

İlginizi çekebilir:  Alt yapı yetersizlikleri sele neden oluyor

Merkezi Bala ve Mamak ilçeleri olan depremler, kısa süreli paniğe neden oldu. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremler, çevre ilçelerde de hissedildi. Ankara’da yaşayan yurttaşlar, sosyal medya hesaplarında depremin şiddetine yönelik paylaşımlarda bulundu. 

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,605AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

100 tanınmış kadın, nafaka hakkı için bildiri yayınladı

birgun.net -
Aralarında sanatçı, gazeteci, müzisyen ve akademisyenlerinde bulunduğu 100 tanınmış kadın, nafaka hakkının...
Devamını Oku

Uber, ‘uçan taksilerini’ Avustralya’da da deneyecek

birgun.net -
Cep telefonu uygulamasıyla taksi hizmeti veren Uber, "uçan taksi" Uber Air servisi...
Devamını Oku

Sele kapılan yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü

birgun.net -
İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oldu. Pendik'te yollar göle dönerken...
Devamını Oku

Elazığ’da kontrolsüz hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı

birgun.net -
Elazığ'ın Maden ilçesinde yolcu treninin kontrolsüz hemzemin geçitte hafif ticari araca çarpması...
Devamını Oku

Bilirkişiden Bahçeşehir imar planı görüşü: Yörenin ihtiyacından çok ticari gelir için hazırlandı

Uğur Şahin -
İhale işlemleri Danıştayca durdurulmasına rağmen inşaatın devam ettiği İstanbul Bahçeşehir Gölet’teki parsellere...
Devamını Oku

Meteorolojiden sağanak uyarısı

birgun.net -
İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve...
Devamını Oku

Berfin Özek ameliyat için Bodrum’a gitti

birgun.net -
Hatay'da uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü...
Devamını Oku

Hürriyet’te bir istifa daha

birgun.net -
Gazeteci Demet Bilge, Hürriyet’ten istifa ettiğini duyurdu.Hürriyet’te muhabirlik...
Devamını Oku

Konut mağdurları CHP’li Başkan ile görüştü: Bu sorunu çözeriz, yanınızdayız

HABER MERKEZİ -
İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki konut mağdurlarının sorunu hâlâ çözülmedi. Mağdurlar, çeşitli inşaat firmalarının...
Devamını Oku

Milli Savunma Bakanı Akar’dan partilere ‘askerlik sistemi’ ziyareti

birgun.net -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin yarın partileri ziyaret...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi