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01.04.2019
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Ankara’da çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 6’ya yükseldi

Ankara'da İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

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Ankara İskitler Ata Sanayi Sitesi’nde üç katlı metruk binada 29 Mart’ta çıkan yangında yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Çoğunlukla Afganistan uyruklu kağıt toplayıcılarının kaldığı binada çıkan yangında yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde hafta sonu yaşamını yitirdi.

Böylece yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

Yangında yaşamını yitirenlerin cenazelerinin Adli Tıp Kurumu morgunda bulunduğu, kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü, Afganistan Büyükelçiliği yetkililerinin konuyla ilgilendiği öğrenildi.

Şüpheli üç kişi serbest 

Ankara’da yangın: 5 kişi hayatını kaybetti

Yangına ilişkin soruşturma kapsamında üç kişinin gözaltına alındığı, birinin savcılık kararıyla, diğerlerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Ankara İskitler Ata Sanayi Sitesi’nde 29 Mart Cuma günü 3 katlı metruk binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Yangının çıktığı sırada çevrede bulunan görgü tanığı “Çoğunu tanıyorum, iyi çocuklardı, çöplerden kağıt toplayıp hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlardı. Burda yatıp kalkıyorlardı. Yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

KaynakAA
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