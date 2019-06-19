26.1 C
Istanbul
19.06.2019
Anasayfa ÖZEL Ankara'da eski dönem 'harcamaları' ortaya çıkmaya devam ediyor: Reklam panosuna dört ihalede...

Ankara’da eski dönem ‘harcamaları’ ortaya çıkmaya devam ediyor: Reklam panosuna dört ihalede yarım milyon!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerin önceki dönemlerde bütçeden yaptığı yüksek harcamalardan biri daha belgelendi. Ankara Halk Ekmek, 2014 yılı içinde reklam panoları yapımı için 4 kez ihaleye çıktı, yarım milyon lirayı aşkın para harcadı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.’nin reklam panoları yapımı için 2014 yılında yarım milyon lirayı aşkın para harcadığı ortaya çıktı.

Kurumun 2014 yılının şubat, mart ve ağustos aylarında açtığı, “Ankara’nın Muhtelif Yerlerine Reklam Panoları Yaptırılması” ihalesinin toplam maliyetinin 397 bin 500 TL olduğu öğrenildi. Mart 2014’te açılan, “Ankara’nın Muhtelif Yerlerinde Bulunan Reklam Panolarının Güneş Enerjisi ile Aydınlatılması” ihalesinin maliyeti ise 110 bin TL oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan önceki dönemde hem belediyenin hem de iştiraklerin bütçesinden yapılan yüksek harcamalardan biri daha belgelendi. Kamuoyunun 35 bin 717 TL’lik genel müdür maaşıyla dikkatini çeken Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş, reklam panoları yapımı için ilk ihalesini Şubat 2014’te açtı. Pazarlık usulüyle yapılan ihaleye üç reklam şirketi teklif verdi. Tekliflerden birini geçersiz sayan idare, iki teklifli ihaleyi 130 bin 500 TL karşılığında Arter Dijital Baskı Reklam isimli firmaya verdi.

İlginizi çekebilir:  ‘Yargıya müdahale edileceği konuşuluyor’

BİR AYDA MALİYET YÜKSELDİ

Kurum reklam panosu işi için ikinci ihalesini ise mart ayında açtı. Şubat ayında 130 bin TL olan işin bedeli bu kez 135 bin TL’ye yükseldi. Pazarlık usulü ile yapılan bu ihaleyi de Arter Dijital Baskı Reklam firması kazandı. İdare, “Ankara’nın muhtelif yerlerine reklam panoları yaptırılması” işinin tahmini maliyetinin 150 bin 593 TL olduğunu bildirdi.

ÜÇÜNKÜ KEZ İHALE AÇILDI

Ankara Halk Ekmek ve Un A.Ş., daha önce kurum tarihinde örneği olmayacak şekilde reklam panosu işi için bir yıl içinde üçüncü kez ihaleye çıktı. Ağustosta açılan ihale yine aynı firmayı verildi. Bu kez ihalenin bedeli 132 bin TL, yaklaşık maliyeti ise 146 bin 460 TL oldu. Böylelikle kurum, bir yıl içinde aynı işe açtığı ihalelerde 400 bin TL’yi aşkın para ödedi.

REKLAM PANOSUNA YARIM MİLYON HARCANDI

2014 yılında reklam çalışmalarına “hız veren” Halk Ekmek, reklam panolarının güneş enerjisiyle aydınlatılması için de bir ihale daha açtı. Bir firmanın teklif verdiği ihale, 110 bin TL bedel ile Burel Elektrik isimli şirkete verildi. İhalenin yaklaşık maliyeti ise 128 bin 500 TL olarak duyuruldu. Kurumun bütçesinden tüm bu işler için ödenen para 507 bin 500 TL’ye ulaştı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,706AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Rusya’dan S-400 açıklaması: Kurallara uygun

birgun.net -
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemini almasına...
Devamını Oku

Akşener’in Beyoğlu ziyaretine Valilik yasağı

birgun.net -
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Beyoğlu'ndaki Kızılay çadırını ziyareti Valilik tarafından...
Devamını Oku

Erdoğan: Yargı kararı İmamoğlu’nun önünü kesebilir

birgun.net -
Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Tayyip Erdoğan, ''Ailesi isterse Ahmet Kaya'nın mezarının getirilmesi...
Devamını Oku

Engin Altay’dan AKP’ye moderatör yanıtı

birgun.net -
CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP'nin İBB adayı Binali Yıldırım ortak...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu: Ahlaki olmayan devletin istihbarat örgütünün iktidara hizmet etmesi

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun İsmail Küçükkaya ile bir otelde...
Devamını Oku

Yeni Askerlik Yasası’nın nihai oylaması haftaya yapılacak

birgun.net -
Yeni Askerlik Yasası teklifin TBMM'deki nihai oylamasının önümüzdeki Salı günü yapılacağı bildirildi.
Devamını Oku

BM raporu: Türkiye, en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke

birgun.net -
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), yıllık raporunda 2018 yılı itibarıyla dünyada...
Devamını Oku

CHP’den ‘Göç ve Entegrasyon Komisyonu’ önerisi

birgun.net -
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "TBMM çatısı altında daimi bir 'Göç ve...
Devamını Oku

Konda Araştırma: İmamoğlu yüzde 54, Yıldırım yüzde 45

birgun.net -
Konda Araştırma şirketi 23 Haziran Pazar günü gerçekleşecek İstanbul seçimleri için yaptığı...
Devamını Oku

İstanbul’da meslek odalarından ortak çağrı: 23 Haziran’ı kentimiz için şenlik gününe dönüştürelim

birgun.net -
İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonları 23 Haziran açıklaması yayımladı.Koordinasyon...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi