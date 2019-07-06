Ankara’da halkın ekmek parasını ‘hızlı’ yemişler

AKP kongrelerine ve gençlik kolları toplantılarına ücretsiz ekmek gönderdiği ortaya çıkan Ankara Halk Ekmek A.Ş.’nin, 36 aylığına kiraladığı 12 araç için 1 milyon 95 bin TL ödediği ortaya çıktı. Araçların aylık kiralama bedeli 27 bin TL’ye geldi. Kurum, kiraladığı binek otomobillerin bazıları için “0-100 kilometre hızlanma 8,2 saniye olacaktır” şartı koştu.

31 Mart Yerel Seçimleri’nden hemen önce yapılan zam ile 35 bin TL’ye yükselen genel müdür maaşı ve eski dönemlerde yaptığı yüksek harcamalarla kamuoyunun gündemine gelen Ankara Halk Ekmek’in lüks harcamalarından biri daha belgelendi. Aralık 2016’da araç kiralama hizmeti almak için ihale açan kurum, altısı sedan, altısı ise hatchback tipi 12 araç için 1 milyon 95 bin TL ödedi. Araç kiralama şirketinden şoförsüz şekilde 36 aylığına alınan araçlar için özel şartlar sunuldu.

SIFIR KİLOMETRE ŞARTI

Kurumun araç kiralama işine ilişkin hazırladığı teknik şartnamede, araçların mesai dışında ve tatil günlerinde de kullanılabileceği belirtildi. Kiralanacak araçların yakıtlarının şirket tarafından karşılanacağını şartnameye kaydeden Ankara Halk Ekmek, araçların 2016-2017 model ve sıfır kilometre olmasını istedi.

Kiralanan araçların, “24 saat esasına göre” çalıştırılacağını belirten idarenin, “Kısıtlayıcı kilometre sınırı olmayacaktır” dediği araçlar için birçok özel şartı da oldu. Kurum, dört adet kiralanan sedan tipi binek otomobil için şu özel şartları sundu:

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Vites sayısı yedi ileri otomatik olacak.

Uzunluk 4 bin 767 mm olacak.

Yakıt deposu 59 lt olacak.

Koltuk döşemesi, “Weave” olacak.

Renkli ekranlı yol bilgisayarı olacak.

ADRESE TESLİM İHALE Mİ?

Kurumun, 1 milyon TL karşılığında imzaladığı ihale kapsamında aldığı araçlar için adeta adrese teslim özel şartlar koyması da dikkat çekti. Ankara Halk Ekmek’in, kiralık araçların 0-100 km hızlanmasından yakın deposu büyüklüğüne, şehir içi yakıt tüketiminden aks mesafesine kadar birçok konuda özel şart koşması akıllara, “İhale belli bir şirkete verilsin diye mi bu şartlar koşuldu?” sorusunu getirdi.

KONFOR ARTIRIMI YAPILABİLİR

Halk Ekmek, “Gerekli görülen hallerde” fazladan ücret ödeyerek araçların motor hacminde ve konfor paketinde artırıma gidilebileceğini de teknik şartnameye işledi.