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12.07.2019
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Ankara’da hareketlilik: ‘S-400 teslimatı başlarken ABD’nin yeni büyükelçisi geldi’

ABD'nin yeni Ankara büyükelçisi David Satterfield'ın S-400'lerin teslimatı başlarken Esenboğa Havalimanı'na indiğine dikkat çekildi.

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ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 1 Temmuz’da S-400’ler için “Teslimat on gün içinde yapılacak” dediği sürenin dolduğu gün Türkiye’ye gelmesi dikkat çekti.

Hürriyet yazarı Murat Yetkin, Satterfield’ın Orta Doğu konusunda bir “uzman” sayıldığını belirten yazısında, “ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield, belki de bu nedenle tam da Erdoğan’ın söz ettiği on günlük süre dolmakta iken, 10 Temmuz günü saat 19.00 gibi Ankara Esenboğa havalimanına indi” dedi.

Yetkin, “Ortadoğu meseleleri konusunda uzman sayılan bir diplomat. ABD Başkanı Donald Trump’ın, bu konularda saplantı derecesinde hassas olduğu halde, hem George Bush, hem de Barack Obama dönemlerinde kilit görevler üstlenmiş Satterfield’ı Ankara’ya göndermesi önemli” ifadelerine yer verdi.

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