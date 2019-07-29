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29.07.2019
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Ankara’da kadınlar için anket

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Birimi, kadınların belediyeden beklentilerini belirlemek için anket çalışması başlattı. Belediye, anket sonucuna göre kadınlara yönelik projeler geliştirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Daire Başkanlığı bünyesindeki Kadın Danışma Birimi’nin temmuz ayı başında başlattığı anket, internet ve belediyenin diğer dijital platformları üzerinden yapılıyor. 31 Temmuz’da sona erecek ankete şu ana kadar yaklaşık 3 bin kadın katıldı.

Eğitim, sağlık, ulaşım, kreş ve belediyenin diğer hizmetlerine ilişkin soruları içeren anket ile kadınların ihtiyaçları ve belediyeden beklentileri belirlenecek. Belediye bünyesinde anket sonucuna göre projeler üretilmesi hedefleniyor.

Kadın Danışma Birimi Sorumlusu Şenay Yılmaz, anket ile kadınların beklentilerini belirlemeye çalışacaklarını söyleyerek, “Ankara’dan ne bekliyorlar, bunu ölçeceğiz ve bu sonuçlara göre önümüzdeki dönem çalışmalarına başlayacağız. Bu bizim için çok heyecan verici” dedi.

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