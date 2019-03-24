Ankara’da Newroz coşkuyla kutlandı

Emek ve Demokrasi Güçleri öncülüğünde “Newroz coşkusuyla faşizme karşı birlikte mücadeleye” sloganıyla Ankara’da Newroz kutlandı.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, “Newroz coşkusuyla faşizme karşı birlikte mücadeleye” şiarıyla Kolej Meydanı’nda Newroz etkinliğinde bir araya geldi.

Alana kortejler halinde gelen Emek ve Demokrasi Güçleri’nin yanı sıra yüzlerce kişi büyük bir coşkuyla alana giriş yaptı. Kadınların yöresel kıyafetlerle katıldığı alanda yurttaşlar sık sık “Faşizme karşı omuz omuza” sloganı attı.

Arama noktasında yurttaşların sarı, kırmızı, yeşil bayrak ve aksesuarların alana sokulmasına izin verilmedi. Ayrıca alanda ateş yakılmasına da izin verilmedi. Newroz ateşi için sabah saatlerinde getirilen odunlar alandan çıkarıldı. Polisler, 2017 yılında Diyarbakır Newroz’unda polislerce öldürülen Kemal Kurkut’un fotoğrafının alana girmesine de izin vermedi.

137 gündür açlık grevinde olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven için slogan atılmasının yasaklanmasına rağmen alanda sık sık “Leyla Güven onurumuzdur” sloganı atıldı.

‘NEWROZ DEHAKA KARŞI MÜCADELEDİR’

Halaylarla başlayan Newroz kutlamasında ortak metni Emek ve Demokrasi Güçleri adına Tayfun Görgün okudu. Görgün, yurttaşların Newroz’unu kutlayarak, “Newroz, tüm Ortadoğu halklarının ve Kürt halkının zalim Dehaq’a karşı mücadelesidir. Newroz halkların bayramıdır. Bugün eğer dünyanın sayısız coğrafyasında özellikle insanlığın beşiği olan Ortadoğu’da halkları bir birine kırdıran cihatçı çeteler tarafından kadın ve çocuklara özellikle Alevi ve Êzidî kadınlara uygulanan vahşet, varken, işçiler, emekçiler, halklar yokluk ve açlık içinde kıvranıyorken bayramlarımız nasıl mutlu olabilir” dedi.

‘BÜYÜK BİR KESİME TECRİT UYGULANMAKTADIR’

Görgün, tecridin kaldırılması talebiyle cezaevlerinde devam eden açlık grevlerine ilişkin konuşarak, “Cezaevlerinde bütün siyasi tutsakların insani ve tümüyle hukuksal taleplerini dile getiren açlık grevleri sürmektedir. İçerde ve dışarıda toplumun büyük bir kesimine ağırlaştırılmış bir tecrit uygulanmaktadır. Bu tecritle birlikte emek ve meslek örgütlerinin demokratik taleplerine sokağın yasaklandığı, demokratik hak ve hukukun kendisini ifade edemediği ortadadır. İnsani açıdan da endişe verici bir noktaya varan bu durumun daha fazla can kaybı olmadan bir sonuca varılması beklentimizdir, dileğimizdir” şeklinde konuştu.

‘KEMAL’İN ÖLDÜRÜLMESİNDEN AYNI RAHATSIZLIĞI DUYDULAR MI?’

Ardından HDP’nin Çankaya Belediye Başkan Adayı Filiz Kerestecioğlu konuştu. Kerestecioğlu, Leyla Güven’in eylemini selamlayarak, konuşmasına başladı.

Kemal Kurkut’un fotoğrafını göstererek, “Kemanından başka silahı olmayan gencecik yaşta öldürülen Kemal Kurkut’tan rahatsız mı oldular? Üstünde hiçbir şey olmadan Newroz’a gitmeye çalışan bir insan vurulurken aynı rahatsızlığı duydular mı? Artık bu ülkede kimse hayatını kaybetsin istemiyoruz” dedi.

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Kerestecioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Newroz kötülüğe karış mücadeledir. Dehaqlar kendine biat etmeyen herkese düşman olur. Sırf kendileri bin odalı saraylarında rahat yaşasınlar diye. Ama tarihte her zaman Kawa gibi mücadele edenler olmuştur. Kawa nasıl onun zulmünün karşısına dikildiyse sizde bugün bu meydanda Dehaq’ın karşısına dikildiniz. 2013 Newroz’una halklar el ele barışa imza atmışlardı. Kendi ikballeri için bunu feda ettiler. Her savaş barışla son bulur. Barış için ısrarımızdan vazgeçmeyeceğiz.”

‘BU SESİ DUYUN TECRİDE SON VERİN’

Kerestecioğlu, şunları söyledi:

“Tecridin sonlanması için Leyla Güven, 137 gündür açlık grevinde. Çok güçlü bir kadın. Çok insani, barışçıl bir talepte bulunuyor. ‘Türkiye’de bu düşmanlık ikliminin sonra ermesi, barışın gelmesi için tecridin kalkması gerekir’ dedi. Binlerce mahpus Leyla Güven’in bu en insani çığlığına ortak oldu. Ve açlık grevine girdiler. Bugün bir genç daha hayatını kaybetti. Gençler hayatını kaybetmesin artık. Bu sesi duyun, tecride son verin. Türkiye kanunların uygulayın diyoruz. Bugün artık kamuoyunun artık sessiz kalmaması gerekiyor. Onlar ses verdikçe muktedirlerde ses verecek.”

‘ANKARA’YI RANTA İMARA KAPATACAĞIZ’

Yerel seçimlere ilişkin de konuşan Kerestecioğlu, “Yerele seçimlerde HDP’nin propagandasına izin vermiyorlar. AKP’nin bugün İstanbul’da mitingi var. Tüm ulaşım araçları ücretsiz. Tüm vapurlarda, kamu binalarında Tayyip Erdoğan’ın afişleri var. Direklerin birini de boş bırakın bari. Ama bu hakkaniyet yok. Erkek siyasete karşı kadın muhtar adaylarımız, kadın meclis üyelerimiz var. Meclis üyelikleri çok önemli, meclis üyesi olmak demek Ankara’yı ranta, imara kapatmak demektir. Bunu denetlemek meclis üyelikleriyle mümkün” dedi.

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‘ANKARA GARI’NA BARIŞ ANITI’NI DİKECEĞİZ’

Kerestecioğlu konuşmasının sonunda, ülkede AKP iktidarının beka sorunu olduğunu vurgulayarak, “Krizi saklamak için yapmadıkları kalmadı. İnsanların cebindeki krizi nasıl saklayacaksınız? Demokrasi krizi gibi ekonomik krizi de var bu ülkede. Her şeyi cebinize atarak bütün krizleri çıkardınız. Bu ülkeyi üreten bir ülke olmaktan çıkardırlar. 7 milyonu aşıyor gerçek işsiz sayısı. Nasıl kriz yok. Krizin üstünü örtmek için kriz yok diyorsunuz. Beka sorunu sizin kendi beka sorununuz. Hala sizin öfke dilinizi, siyasetinizi biz kullanmadığımız gibi halklarımız da kullanmıyorlar, birbirlerine düşmanlık etmiyorlar, etmeyecekler. Biz buraları yeşil alan olarak kurmak istiyoruz. Kent bostanları yapmak istiyoruz. Kendi ürünlerimizi üretmek, kendi kooperatiflerimizde satmak istiyoruz. Ankara Garı’nda kaybettiğimiz tüm yoldaşlarımızın anısına Barış Anıtı’nı da Ankara Garı’na dikmek için geliyoruz.” ifadelerini kullandı.