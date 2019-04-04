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04.04.2019
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Ankara’da yeniden sayım sonrası son durum

Ankara'nın 9 ilçesinde yapılan itirazlar sonucu oyların yeniden sayılması sona erdi. Yeniden sayım sonucu değiştirmedi

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Ankara’da Polatlı, Altındağ, Evren, Çamlıdere, Kızılcahamam, Keçiören, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar’da itirazlar sonrası yapılan yeniden sayım bitti. Sayımda sadece 385 oyluk bir değişiklik ortaya çıktı.

Ayaş, Akyurt, Beypazarı, Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Güdül, Haymana ve Mamak, Nallıhan, Kalecik, Kahramankazan, Yenimahalle ilçesinde ise AKP’nin yeniden sayım talebi ilçe seç im kurulu tarafından reddedildi.

Ankara’nın Bala ve Çubuk ilçesindeki sonuçlara yapılan itirazlara ilişkin ilçe seçim kurulunun bugün karar verecek.

Geçersiz oyların sayıldığı sandıklarda son durum
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