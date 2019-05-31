Ankara’da ulaşım bayramda ücretsiz

Ankara’da bayram süresince toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları, Şeker Bayramı’nda ücretsiz hizmet verecek.

Ankaralılar, 4 Haziran Salı günü saat 06.00’dan 6 Haziran Perşembe günü saat 23.59’a kadar Ankarakart ve kredi kartlarını kullanmadan EGO otobüsleri, metro, Ankaray ve teleferik ile ücretsiz seyahat edebilecek.

MEZARLIKLARA OTOBÜS SEFERİ

EGO Genel Müdürlüğü, kabristanlara gitmek isteyen vatandaşlar için 3 noktada otobüs seferleri düzenleyecek.

Çimşit Mezarlığı’na gitmek isteyen vatandaşlar için Lale Meydanı’ndan her 30 dakikada bir sefer düzenlenecek. Karşıyaka Mezarlığı’na gitmeye çalışanlar için de Hastane Metro İstasyonu’ndan hareket eden “210 Hastane Metro-Karşıyaka Mezarlığı” hattında gün boyu 15 dakika arayla yolcu taşınacak. Ortaköy Mezarlığı’na gitmek isteyenler ise “359 Gökçeyurt-Ortaköy-Kızılcaköy-Mamak-Ulus” hattını kullanabilecek.

EGO, kabristan ziyareti esnasında vatandaşlar için mezarlık içerisinde gün boyu ring servisleri hizmeti de verecek.