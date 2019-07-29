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29.07.2019
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Ankara’da vurulan Belaruslu diplomat yoğun bakımdan çıktı

Komşusu tarafından vurulması sonucunda ağır yaralanan Büyükelçilik İdari İşler Müsteşarı Aleksandr Poganşev yoğun bakımdan çıktı.

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Fotoğraf: AA

Belarus’un Ankara Büyükelçisi Andrey Savinıh, komşusu tarafından vurulması sonucunda ağır yaralanan Büyükelçilik İdari İşler Müsteşarı Aleksandr Poganşev’in yoğun bakımdan çıkartılıp normal odaya alındığını söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre açıklama yapan Savinıh, Büyükelçilik İdari İşler Müsteşarı Aleksandr Poganşev’le ilgili “Sağlık durumu artık endişe uyandırmıyor, iyileşiyor. Artık geriye sadece beklemek kaldı. Yoğun bakımdan çıkarılıp normal odaya alındı” açıklamasını yaptı.

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Bugün ya da yarın Poganşev’i hastanede ziyaret etmeyi planladığını belirten Savinıh “Bugünden itibaren ziyaret imkânı daha da arttı, daha önce sadece eşi ziyaret edebiliyordu. Onu kesinlikle ziyaret edecek ve neler olduğunu öğrenecek, konuları netleştireceğim” dedi.

Savinıh, diplomatın hastanede ne kadar kalabileceğine dair bir tahminde de bulunmayıp bunun doktorlara sorulmasını istedi.

Büyükelçilik İdari İşler Müsteşarı Aleksandr Poganşev, tartıştığı komşusu tarafından silahlı saldırıya uğramış, emekli albay olduğu belirlenen saldırgan daha sonra intihar etmişti.

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NE OLMUŞTU?

Belarus Büyükelçiliğinde görevli müsteşar Aleksandr Poganşev, tartıştığı komşusu olan emekli albay tarafından vurulduktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Olayın faili Mehmet Bayram ise aynı binada bulunan kız kardeşinin evine giderek olaya ait silahla intihar etmişti.

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