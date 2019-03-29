Ankara’da yangın: 5 kişi hayatını kaybetti

Ankara İskitler Ata Sanayi Sitesi’nde 3 katlı metruk binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Şahin, “Yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 11 yaralı var” dedi.

Şahin’in sözleri şu şekilde:

“Bu binada maalesef sebebini bilmediğimiz, daha kesinleştirmediğimiz bir sebeple yangın çıkıyor. Bu yangında 5 ölü, 11 yaralı çıkartıldı. Yapılan araştırmada şu an içeride başka insan yok ama asıl detaylı çalışma, soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılacak. Sebebi de teknik olarak yapılacak çalışmalar sonuçlandıktan sonra belli olacak.”

Yangının çıktığı binada Afgan uyrukluların bulunduğu yönündeki hatırlatma üzerine Şahin, “Burada civardaki insanların söylediği o, ama bunu cumhuriyet savcımızın gözetiminde yapılacak kimlik incelemesinden sonra açıklayabiliriz.” yanıtını verdi.

Çoğunluğunu Afganistan uyrukluların oluşturduğu kağıt toplayıcılarının kaldığı belirlenen binanın alt katının depo, üst katının ise barınma amaçlı kullanıldığı öğrenildi.

Binada yangın merdiveninin olmadığı dikkat çekerken arama çalışmalarına köpeklerle devam ediliyor.

Yanan binanın sahipleri işyerini kullanmadıklarını, kilitleyip gittiklerini belirterek “İçeriye ısınmak için girmişler, bizim haberimiz yoktu” ifadelerini kullandı.

Yangının çıktığı sırada çevrede bulunan görgü tanığı “Çoğunu tanıyorum, iyi çocuklardı, çöplerden kağıt toplayıp hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlardı. Burda yatıp kalkıyorlardı. Yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 11 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Ölen ve yaralananlara ilişkin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.