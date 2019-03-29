7.6 C
Istanbul
29.03.2019
Anasayfa GÜNCEL Ankara'da yangın: 5 kişi hayatını kaybetti

Ankara’da yangın: 5 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: AA

Ankara İskitler Ata Sanayi Sitesi’nde 3 katlı metruk binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Şahin, “Yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 11 yaralı var” dedi.

Şahin’in sözleri şu şekilde:

“Bu binada maalesef sebebini bilmediğimiz, daha kesinleştirmediğimiz bir sebeple yangın çıkıyor. Bu yangında 5 ölü, 11 yaralı çıkartıldı. Yapılan araştırmada şu an içeride başka insan yok ama asıl detaylı çalışma, soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılacak. Sebebi de teknik olarak yapılacak çalışmalar sonuçlandıktan sonra belli olacak.”

Yangının çıktığı binada Afgan uyrukluların bulunduğu yönündeki hatırlatma üzerine Şahin, “Burada civardaki insanların söylediği o, ama bunu cumhuriyet savcımızın gözetiminde yapılacak kimlik incelemesinden sonra açıklayabiliriz.” yanıtını verdi.

Çoğunluğunu Afganistan uyrukluların oluşturduğu kağıt toplayıcılarının kaldığı belirlenen binanın alt katının depo, üst katının ise barınma amaçlı kullanıldığı öğrenildi.

Binada yangın merdiveninin olmadığı dikkat çekerken arama çalışmalarına köpeklerle devam ediliyor.

Yanan binanın sahipleri işyerini kullanmadıklarını, kilitleyip gittiklerini belirterek “İçeriye ısınmak için girmişler, bizim haberimiz yoktu” ifadelerini kullandı.

Yangının çıktığı sırada çevrede bulunan görgü tanığı “Çoğunu tanıyorum, iyi çocuklardı, çöplerden kağıt toplayıp hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlardı. Burda yatıp kalkıyorlardı. Yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 11 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Ölen ve yaralananlara ilişkin kimlik tespit çalışmaları sürüyor. 

KaynakAA
- Reklam -

SON HABERLER

Öğrenci Köyü’nde oda ücretlerine yüzde 28 zam

birgun.net -
BERKAY SAĞOL İzmir'de yerleşik Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’nde...
Devamını Oku

Abisi PKK’li diye hedef gösterdiler AKP’li çıktı

birgun.net -
Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, yandaş medyanın istihbarat fişlerine dayanılarak "CHP...
Devamını Oku

“Anadolu Müziğine bir soluk”

BİRGÜN ANKARA -
Ankara’da, Anadolu’daki zengin müzik ve anlatı geleneği ile ilgili araştırmalar yapan ve...
Devamını Oku

Maltepe’de hak sahipleri tapularına kavuştu

birgun.net -
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başıbüyük mahallesinde hak sahiplerini evlerinde ziyaret ederek,...
Devamını Oku

Seçimler iptal edilirse yenileme 2 Haziran’da yapılacak

birgun.net -
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler...
Devamını Oku

SİT alanı tahrip ediliyor, bakanlık izliyor

birgun.net -
CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya’nın Demre İlçesi Gürses Mahallesi’nde birinci...
Devamını Oku

1 Nisan’da tüm okullar tatil

birgun.net -
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı tüm eğitim kurumları, 31 Mart Mahalli İdareler...
Devamını Oku

Yeni Zelanda Başbakanı’ndan Büyükerşen’e yanıt

birgun.net -
Yeni Zelanda’da yaşanan olay sonrası gösterdiği tavır ve insani tutum nedeniyle Yeni...
Devamını Oku

Ankara’da yangın: 5 kişi hayatını kaybetti

birgun.net -
Ankara İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada çıkan yangında, ilk...
Devamını Oku

Demirtaş’tan seçim çağrısı: Lütfen sandığa gidin ve oyunuzu kullanın

birgun.net -
Edirne Cezaevin'de tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi