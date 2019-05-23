Ankara’daki israf belgelendi: Kullanılmayan malzemelere milyonlarca lira harcama

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Melih Gökçek döneminde imzalanan “Dekoratif Kentsel Donatı Elemanları Alımı” işi için 81 milyon TL harcadığı ortaya çıktı. Proje kapsamında satın alınan malların yarısı kullanılmadan depoya kaldırılırken elde kalan malzemelere 42 milyon TL ödendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Melih Gökçek’in istifasından üç buçuk ay önce gerçekleştirilen, “Dekoratif Kentsel Donatı Elemanları Alımı İşi” için 81 milyon TL harcandığı ortaya çıktı. Ankara genelindeki parklara salıncak ve oyuncak yapılması için imzalanan sözleşmenin bitimine iki ay kala harcanan 81 milyon TL ile alınan malzemelerinin yarısının kullanılmadığı öğrenildi.

Gökçek yönetimindeki belediye, ihale çerçevesinde ihtiyaç fazlası mal alımı gerçekleştirdi. İhaleyi kazanan Park Kent Mobilyaları firmasına ödenen yüksek ücretin yanı sıra ve ihtiyaç fazlası alınan malların da çürümeye terk edildiği bildirildi.

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KULLANILMADAN DEPOYA KALDIRILDILAR

Bitim tarihi 5 Temmuz 2019 olan “Dekoratif Kentsel Donatı Elemanları Alımı İşi” kapsamında temin edilen 2 bin 500 piknik masasından sadece 534’ünün kullanıldığı tespit edildi. Aynı iş için 12 bin çöp sepeti alan belediye bunların yalnızca 6 binini sokaklara yerleştirdi. Parklara kurulmak üzere satın alınan 2 bin bankın da bin 300’e yakını kullanılmadan depoya kaldırıldı.

ELDE KALAN MALA 42 MİLYON TL

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin elinde kalan diğer malzemeler için ise Gökçek yönetiminin 42 milyon TL ödediği kayıtlara geçti.