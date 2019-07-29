Ankara’nın tarihi ‘parsel parsel’ veriliyor

TCDD Misafirhanesi’nin ardından 1927 yılında yapılan 92 yıllık tarihi TCDD Müzesi binasının da Ankara Medipol Üniversitesi’ne verildiği ortaya çıktı. Sağlık ve eğitim gibi birçok alanda faaliyet yürüten Medipol Grubu’nun kurucusu da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Cumhuriyetin ilk yıllarında milletvekillerinin ve yabancı elçilik görevlilerin konaklamasını için 1927 yılında yapılan tarihi taş binanın 2017 yılında 29 yıllığına Medipol’e kiraya verildiği ortaya çıktı.

MÜZEDE SERGİLENENLER İZMİR’E GÖNDERİLDİ

TCDD’nin tarihi binalarının Ankara Medipol Üniversitesi’ne verilmesini BirGün’e değerlendiren Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) eski Genel Başkanı Yavuz Demirkol şunları söyledi:

“80’li yılların sonunda TCDD’nin müze ve sanat galerisi olarak kullandığı binanın ikinci katında TCDD’nin kuruluşundan bugüne dek kullandığı araç gereçler sergilenmekteydi. Bina üniversiteye verilmek üzere boşaltıldığında sergilenen araç gereçler İzmir Demiryolları Müzesi’ne gönderildi. Biz demiryolcular açısından Ankara Tren Garı’nın tarihsel bir önemi var.

TCDD ÇALIŞANLARI ŞEHRİN DIŞINA GÖNDERİLDİ

Bizim için Gar’ın anlamı farklıdır, biz 10 Ekim’de orada üyelerimizi kaybettik. Ayrıca tarihsel kimliği olduğu için de korunması gereken bir yer. TCDD alanı üniversite olacak bir yer değildir ve kampüs yapısı da bulunmuyor. TCDD çalışanlarının çocukları için mevcuttaki kreşin kapatıldığı ve bu yıl öğrenci almayacağı açıklandı. TCDD’de çalışanları şehrin dışındaki Marşandiz’e gönderildi. Binalar üniversiteye verildiği için çalışanlar da mağdur edildi. Etimesgut’ta bulunun lojman inşaatı tamamlandığında da merkezdeki lojmanların boşaltılacağı iddia edildi.

Atatürk Orman Çiftliği ARAZİSİ DE VERİLDİ

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) kapsamındaki Hazine arazisinden 555 bin metrekarelik alanın da Medipol’un kurucu vakıfı olan TEBA’ya verildiğini iddia etti.

Candan, “Etimesgut Erler Mahallesi’nde bulunan AOÇ arazisi Medipol’e verildi. Bu alana ticaret, lojman, konut, üniversite ve hastaneyle birlikte sağlık rantı hedefleniyor” dedi.

Medipol’den açıklama

Ankara Medipol Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Üniversitemize iki yıl önce 29 yıllığına gerçek rayiç bedelle tahsis edilen bina tarihi Ankara Tren Garı binası değil, ek bina ve misafirhanedir. Bu gibi yapıların, tarihi kimlikleriyle korunması ve yaşatılması amacıyla kamu hizmeti veren kurumlara tahsisi üniversitemize has ve ayrıcalıklı bir durum değildir” denildi.