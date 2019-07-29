21.6 C
Istanbul
29.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Ankara’nın tarihi ‘parsel parsel’ veriliyor

Ankara’nın tarihi ‘parsel parsel’ veriliyor

TCDD Misafirhanesi’nin ardından 1927 yılında yapılan tarihi TCDD Müzesi binasının da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’ne verildiği ortaya çıktı. Mimarlar Odası 55 bin metrekarelik AOÇ arazisinin de Medipol’e verildiğini iddia etti

İsmail Arı İsmail Arı

TCDD Misafirhanesi’nin ardından 1927 yılında yapılan 92 yıllık tarihi TCDD Müzesi binasının da Ankara Medipol Üniversitesi’ne verildiği ortaya çıktı. Sağlık ve eğitim gibi birçok alanda faaliyet yürüten Medipol Grubu’nun kurucusu da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Cumhuriyetin ilk yıllarında milletvekillerinin ve yabancı elçilik görevlilerin konaklamasını için 1927 yılında yapılan tarihi taş binanın 2017 yılında 29 yıllığına Medipol’e kiraya verildiği ortaya çıktı.

MÜZEDE SERGİLENENLER İZMİR’E GÖNDERİLDİ

TCDD’nin tarihi binalarının Ankara Medipol Üniversitesi’ne verilmesini BirGün’e değerlendiren Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) eski Genel Başkanı Yavuz Demirkol şunları söyledi:

“80’li yılların sonunda TCDD’nin müze ve sanat galerisi olarak kullandığı binanın ikinci katında TCDD’nin kuruluşundan bugüne dek kullandığı araç gereçler sergilenmekteydi. Bina üniversiteye verilmek üzere boşaltıldığında sergilenen araç gereçler İzmir Demiryolları Müzesi’ne gönderildi. Biz demiryolcular açısından Ankara Tren Garı’nın tarihsel bir önemi var.

TCDD ÇALIŞANLARI ŞEHRİN DIŞINA GÖNDERİLDİ

Bizim için Gar’ın anlamı farklıdır, biz 10 Ekim’de orada üyelerimizi kaybettik. Ayrıca tarihsel kimliği olduğu için de korunması gereken bir yer. TCDD alanı üniversite olacak bir yer değildir ve kampüs yapısı da bulunmuyor. TCDD çalışanlarının çocukları için mevcuttaki kreşin kapatıldığı ve bu yıl öğrenci almayacağı açıklandı. TCDD’de çalışanları şehrin dışındaki Marşandiz’e gönderildi. Binalar üniversiteye verildiği için çalışanlar da mağdur edildi. Etimesgut’ta bulunun lojman inşaatı tamamlandığında da merkezdeki lojmanların boşaltılacağı iddia edildi.

Atatürk Orman Çiftliği ARAZİSİ DE VERİLDİ

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) kapsamındaki Hazine arazisinden 555 bin metrekarelik alanın da Medipol’un kurucu vakıfı olan TEBA’ya verildiğini iddia etti.

Candan, “Etimesgut Erler Mahallesi’nde bulunan AOÇ arazisi Medipol’e verildi. Bu alana ticaret, lojman, konut, üniversite ve hastaneyle birlikte sağlık rantı hedefleniyor” dedi.

Medipol’den açıklama

Ankara Medipol Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Üniversitemize iki yıl önce 29 yıllığına gerçek rayiç bedelle tahsis edilen bina tarihi Ankara Tren Garı binası değil, ek bina ve misafirhanedir. Bu gibi yapıların, tarihi kimlikleriyle korunması ve yaşatılması amacıyla kamu hizmeti veren kurumlara tahsisi üniversitemize has ve ayrıcalıklı bir durum değildir” denildi.

İlginizi çekebilir:  TCDD’nin tarihi binası Medipol’e verildi

  • Konu başlıkları:
  • TCDD

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,646AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Ankara’nın tarihi ‘parsel parsel’ veriliyor

İsmail Arı -
TCDD Misafirhanesi’nin ardından 1927 yılında yapılan 92 yıllık tarihi TCDD Müzesi binasının...
Devamını Oku

Akdeniz’de tehlikeli 18 atık

birgun.net -
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Akdeniz’in en tehlikeli türleri olarak gösterdiği plastiklerin...
Devamını Oku

Yanlış haber örnekleri

ATTİLA AŞUT -
Gazetelerdeki haberler hem yazım hem bilgi yanlışlarıyla dolu. Haber yazılırken çoğu zaman...
Devamını Oku

Sonları yaklaştıkça talan iştahı artıyor

GÜVEN GÜRKAN ÖZTAN -
23 Haziran'dan sonra aldığı ağır mağlubiyetle talana, yağmaya daha çok sarılan bir...
Devamını Oku

“TCDD ek binasını ve misafirhanesini 29 yıllığına kiraladık”

birgun.net -
Ankara Tren Garı kampüsü içerisinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Misafirhanesi...
Devamını Oku

Kafatası olmayan 2 bin 700 yılık iskelet araştırılıyor

birgun.net -
Van Kalesi'nin kuzeyindeki höyükte yürütülen kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan 2 bin...
Devamını Oku

Mardin’in Bagok Dağı’nda büyük yangın: 6 Süryani köyü ve Botaş İstasyonu tehdit altında

birgun.net -
Mardin'in Bagok Dağı’nda büyük bir yangın çıktı.6 Süryani...
Devamını Oku

Ankara’da kanalizasyon inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

birgun.net -
Ankara’nın Kazan ilçesinde kanalizasyon inşaatında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Devamını Oku

Soylu: Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi söz konusu değil

birgun.net -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin ya da uluslararası koruma...
Devamını Oku

Altın madencileri Amazon’da yerlilerin yaşadığı köyleri ele geçirdi

birgun.net -
Brezilya’da altın madencileri, Amazon’da yaşayan bir grup yerlinin yaşama alanını işgal ederek...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi