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02.04.2019
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Anket şirketleri ne demişti?

Erdoğan’ın ‘Güvenmiyorum’ dediği kamuoyu araştırma şirketleri anketlerinde yanılmadı. Araştırma şirketleri sonuçları büyük oranda tutturdu. Böylece Erdoğan’ın niçin güvenmediği de belli oldu

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Yerel seçim sürecinin en çok konuşulan konularından biri de anket şirketleri oldu. Erdoğan’ın ‘güvenmiyorum’ dediği şirketler, anketlerini seçim sonuçlarıyla karşılaştırıyor.

Seçime son iki hafta kala yayınlanan anketlerin büyük çoğunluğunda İzmir ve Ankara’yı CHP’nin alacağı belirtilirken, İstanbul için başa baş bir yarış olacağı görüşü öne çıkmıştı.

AA’nın verilerine göre İmamoğlu saat 16.00 itibariyle yüzde 48.79, Yıldırım ise yüzde 48.51 oya sahip. Ankara’da CHP’nin adayı Mansur Yavaş yüzde 50.9, AKP’li Mehmet Özhaseki ise yüzde 47.1’de. İzmir’de ise CHP’nin adayı Tunç Soyer yüzde 58.06, AKP’li Nihat Zeybekci ise yüzde 38.67 oy aldı.

Anketlerin tahminleri şöyleydi:

İstanbul

• Mediar (8-19 Mart): Binali Yıldırım (Yüzde 46.12) – Ekrem İmamoğlu (Yüzde 43.36)

• Optimar (19-22 Mart): Binali Yıldırım (Yüzde 49.7) – Ekrem İmamoğlu (Yüzde 48.8)

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• ORC (21-27 Mart): Binali Yıldırım (Yüzde 49.6) – Ekrem İmamoğlu (Yüzde 47.2)

• Piar (20-27 Mart): Binali Yıldırım (Yüzde 48.2) – Ekrem İmamoğlu (Yüzde 50.3)

• AKAM (29 Mart): Binali Yıldırım (Yüzde 46.1) – Ekrem İmamoğlu (Yüzde 52.2)


Ankara

• Mediar (8-19 Mart): Mehmet Özhaseki (Yüzde 42.86) – Mansur Yavaş (Yüzde 45.06)

• ORC (21-27 Mart): Mehmet Özhaseki (Yüzde 48.6) – Mansur Yavaş (Yüzde 47.9)

• Piar (20-27 Mart): Mehmet Özhaseki (Yüzde 43.2) – Mansur Yavaş (Yüzde 54.7)

• AKAM (29 Mart): Mehmet Özhaseki (Yüzde 44.1) – Mansur Yavaş (Yüzde 54.8)

İzmir

• Mediar (8-19 Mart): Nihat Zeybekci (Yüzde 37.96) – Mustafa Tunç Soyer (Yüzde 56.20)

• ORC (21-27 Mart): Nihat Zeybekci (Yüzde 42.3) – Mustafa Tunç Soyer (Yüzde 54.7)

Piar (20-27 Mart): Nihat Zeybekci (Yüzde 35.6) – Mustafa Tunç Soyer (Yüzde 63.1)

AKAM: (29 Mart): Nihat Zeybekci (Yüzde 32.2) – Mustafa Tunç Soyer (Yüzde 66.4)

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