Anketler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı düşündürecek: Bakanlara güven yok

31 Mart sonrası AKP içinde çatlaklar derinleşirken, bir süredir kamuoyunda konuşulan kabine değişikliğinde sona gelindi.

AKP kulislerinde dört bakanın yeni kabinede olmayacağı konuşulurken, PİAR Araştırma Şirketi’nin son yayımladığı ankete göre, en başarısız bulunan bakan, Damat Berat Albayrak oldu. Albayrak sadece yüzde 2 oranında başarılı bulunurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu başarılı bulanların oranı yüzde 45’te kaldı. Bakanlar kurulu değişikliği öncesi Erdoğan’ın anketleri dikkate alıp almayacağı ise merak konusu.

En başarısız Bakan Albayrak

PİAR Araştırma’nın yayımladığı son ankette, bakanların tanınırlığı ve başarısı soruldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak en çok tanınan bakan olurken, ankete katılanların yüzde 88.2’si tarafından başarısız bulundu. Anket sonuçlarına göre en başarısız bulunan bakan Albayrak oldu. Albayrak yüzde 2.1 oranında başarılı bulunurken, ankete katılanların yüzde 9.3’ü ise fikrinin olmadığını beyan etti.

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Soylu’ya güven yüzde 45

Albayrak’tan sonra en çok tanınan bakan ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tanınma oranı yüzde 72.5 olarak ölçüldü. Soylu’yu başarılı bulanların oranı yüzde 45.2, başarısız bulanların oranı ise yüzde 45 oldu.

Tatilde karar verecek

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yeni bir kabine revizyonunda isminin geçtiği iddiaları ile ilgili, “Hepimizin dinlenmeye ihtiyacı var. Ama Sayın Cumhurbaşkanı’mız tatilde bile dinlenmez orada da çalışır. Cumhurbaşkanı’mızın gerek kabine konusunda, gerek de diğer konularda hangi adımlar atacağını kendisi karar verecektir. Pozisyonun bir önemi yok” dedi.