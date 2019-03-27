Anketler ‘değişim’i gösteriyor

SONAR araştırma şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Manisa, Adana, Tekirdağ, Kayseri ve Aydın’a ilişkin yerel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.



Sonar’ın anket sonuçlarını medyadan önce Twitter hesabından açıkladığını belirterek Bayrakçı, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Manisa, Adana, Tekirdağ, Kayseri ve Aydın’da kazanacağı ön görülen ittifakları paylaştı. Bayrakçı’nın paylaştığı anket sonucuna göre, İstanbul, Bursa, Manisa, Adana, Kayseri’de Cumhur İttifakı, Ankara, İzmir, Aydın ve Tekirdağ’da ise Millet İttifakı seçimi kazanacak.



FARK AÇILDI



Antalya’da ise Cumhur ve Millet İttifakı arasındaki farkın yüzde 2’den az göründüğünü belirten Bayrakçı, kentte durumu ‘kafa kafaya’ olarak nitelendirdi.



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Avrasya Araştırma’ya göre ise Antalya’da Millet İttifakı’nın adayı CHP’li Muhittin Böcek, rakibi AKP’li Menderes Türel’e 10 puan fark atmış. Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz’ın kişisel Twitter hesabından paylaştığı sonuçlara göre Böcek yüzde 54,3, Türel ise yüzde 44,18 oranında görünüyor.



ADANA’DA KARALAR ÖNDE



ANOVA Araştırma Şirketi de Adana özelindeki anket sonuçlarını paylaştı. 8150 kişiyle yapıldığı belirtilen anket sonuçlarına göre kararsızlar dağıtılınca Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Zeydan Karalar yüzde 62.3, Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı Hüseyin Sözlü ise yüzde 36,7 oranında oy alıyor.