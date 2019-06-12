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12.06.2019
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Anketler ‘İmamoğlu önde’ diyor: AKP’li anket şirketleri sessizliğini koruyor

Bir anket firması daha Ekrem İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'ın önünde olduğunu açıkladı. AKP'li anket şirketlerinin sessizliği ise dikkat çekiyor.

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MAK ve OPTİMAR’ın CHP’li seçilmiş İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nu 2 ve 4 puan önde gösteren sonuçları sonrası AREDA isimli anket şirketi de İmamoğlu’nun 3 puan önde olduğunu açıkladı.

AREDA adlı araştırma şirketi, 23 Haziran seçimlerine ilişkin 9 bin 317 kişinin katıldığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre seçimde Binali Yıldırım yüzde 47,8 Ekrem İmamoğlu ise 51 oy alacak. 

Aynı şirket 31 Mart seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun seçimleri yüzde 44 oy oranıyla, Binali Yıldırım’ın 2 puan önünde tamamlayacağını açıklamıştı.

AKP’li anket şirketlerinin 31 Mart öncesi hareketliliği bu kez 23 Haziran seçimleri öncesi gözlemlenmiyor. Söz konusu şirketler hala veri açıklama konusunda sessizliğini korurken Erdoğan da “Anketlere güvenim kalmadı” açıklaması yapmıştı. 


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