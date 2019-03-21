Anketler Yavaş dedi, Erdoğan tehdit etti

Metropoll Araştırma Şirketi ve Konsensus, Ankara’daki yerel seçimlere yönelik tahminlerinde Mansur Yavaş’ın kazandığını belirtti.



Çin yayın organı Xinhuanet, 31 Mart yerel seçimi için hazırladığı haberinde Metropoll Araştırma Şirketi CEO’su Özer Sencar’ın görüşlerini aktardı.



AKP’nin önemli noktaları kaybedebileceğini vurgusunun yapıldığı haberde, Özer Sencar’ın, “Yerel seçimlerin propaganda sürecinde, iktidar partisinin en önemli özelliği, muhalefeti terör örgütleri ile iş birliği suçlaması yapmak” sözlerine yer verildi.



Sencar’ın diğer açıklamaları şöyle: “Ankara’da Mansur Yavaş seçimi çoktan kazandı. Yavaş, Mehmet Özhaseki’nin fazla bir oranla önünde. Özhaseki, Yavaş’ı bir türlü yakalayamıyor. Eminim ki Tayyip Erdoğan ve Mehmet Özhaseki de bunu biliyor. Durumun bu noktaya gelmesinde, Mansur Yavaş’ın milliyetçi kişiliği büyük rol oynadı. MHP seçmenlerinin yarısı Yavaş’a oy verecek.



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EKONOMİ ETKİSİ



Ekonomik veriler, AKP’nin Türkiye genelindeki oy oranında önemli bir düşüşe neden olacak. Erdoğan, Ankara’da aday olarak Mehmet Özhaseki’yi göstererek büyük bir hata yaptı. Özhaseki Kayserili ve Ankara seçmeni kendisini tanımıyor. Ayrıca Erdoğan, ülke genelinde düzenlediği mitinglerde Mansur Yavaş ve diğer muhalefet adaylarının rakibiymiş gibi davranıyor.”



2,6 PUAN FARK



Araştırma kuruluşu Konsensus de, 12-18 mart tarihleri arasında, bin 500 kişi ile yüz yüze görüşerek bir anket yaptı. Anketin sonucuna göre, seçimi 2,6 puan farkla, CHP adayı Mansur Yavaş kazanıyor.



Anketin en çarpıcı sonucu ise, Mansur Yavaş’ın, geçen seçim MHP’ye oy vermiş seçmenlerin, dörte birinin, yani % 24.1’inin oyunu alması.



Anketin sonucu şöyle: Mansur Yavaş yüzde 50,4 – Mehmet Özhaseki yüzde 47,8 – Diğer yüzde 1,8.

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Fark açıldı öfkeleri büyüdü

Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı daha önce üstü kapalı biçimde kayyumla tehdit eden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yavaş’la ilgili bir kez daha sert konuştu.



Ankara’da yapılan bir lunaparkı büyük bir törenle açan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Ankara’yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz. Ne bu ittifaktan ne de ittifakın defolu adayından Ankara’ya bir hayır gelmez” dedi.



Erdoğan, siyasetin bir yarış olduğunu söyleyerek de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. “Hatay’da 6 baraj yaptığımızı söylüyorum, ana muhalefetin başındaki zat Hatay’da baraj yok ki diyor. Eline diline dursun. Senin kılavuzun kim, ona bak. Bunun kılavuzu karga” diyen Erdoğan, “Televizyonlara talimatı verdim. Bizim oradaki bütün barajları yayınlayın” ifadesini kullandı.