Yeni Zelanda’daki cami saldırılarında hayatını kaybeden 50 kişi için anma törenleri devam ediyor. Christchurch kentinde Federal Meclis’in saldırı sonrası ilk oturumunda yaşamını yitirenler unutulmadı.

Meclis Başkanı Trevor Mallard, “Bugün bir grup dini lidere, birlik beraberliğimizin göstergesi olarak benimle Meclis salonuna girmelerini istedim. Dolayısıyla bugünkü açılış duamız normalden uzun olacak” dedi. Açılışın ardından hükümet adına ilk sözü alan Başbakan Ardern, “Onlar Yeni Zelandalılardı, onlar bizdi” diye konuştu. Ardern, “Acınızı bütünüyle paylaşmamıza imkân yok ancak her aşamada sizin yanınızda olacağız” dedi.



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IŞİD TEHDİDİ İDDİASI



Öte yandan IŞİD’in intikam tehdidinde bulunduğu bir ses kaydı ortaya çıktı. Ses kaydında “İnançsızların liderleri katliamın kurbanları için sadece timsah gözyaşları dökmüştür” denildi. “Camilerdeki saldırı görüntüleri IŞİD militanlarını, din ve inanç kardeşlerinin intikamını almaya teşvik etmektedir” ifadesi kullanıldı.