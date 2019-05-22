Anne sütü herkesin hakkı

Süt, içerdiği zengin protein, vitamin ve mineraller sayesinde kemik gelişimini ve zihinsel gelişimi olumlu yönde etkiliyor.

Süt tüketimini arttırmak ve sütün faydaları hakkında insanları bilgilendirmek için dün ‘Dünya Süt Günü’ olarak kutlandı. Süt içmeyi teşvik etmek ve önemini vurgulamak amacıyla her yıl 21 Mayıs Dünya Süt Günü’nde çeşitli etkinlikler düzenleniyor, özellikle de anne sütü konusundaki farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

İnsan sağlığı bakımından önem içeren süt ve süt ürünleriyle, hayvansal protein ihtiyacının kayda değer bir kısmı karşılanabiliyor. Ürünlerin yeterli miktarlarda tüketimi özellikle büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu okul çağı çocukları başta olmak üzere her yaş grubu için büyük önem taşıyor.

Ancak Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ‘Süt ve Süt Ürünleri Üretimi Mart 2019’ verilerine göre inek sütü miktarı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 azaldı.

Yıllık tüketim 25 litre

Ülkelerin süt tüketimine bakıldığında Estonya, İrlanda, Finlandiya, İngiltere ve İzlanda’da kişi başına süt içme yıllık 100 litrenin üzerinde. Küba’da ise devlet 7 yaşından küçük tüm çocuklara her gün 1 litre ücretsiz süt veriyor.

Türkiye’de limondan sonra market fiyatı en fazla artan sütün kişi başı yıllık tüketimi 25 litre düzeyinde. Toplum olarak günlük ortalama yalnızca 69 gr süt içiyoruz. Yani ayda yalnızca 5 bardak süt içiliyor.

Bebekler daha sağlıklı

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Gamze Varol, Dünya Süt Günü’nde anne sütünün önemine dikkat çekti.

Doç. Dr. Varol, dünyaya gelen her bebeğin hayatının ilk saatinde anne sütü ile beslenmeye başlanmasının en temel hakkı olduğunu söyledi.

“Her canlının annesinin sütünü içmeye hakkı var” diyen Doç. Dr.Varol, “Bebek doğduktan sonra emme refleksi çok yüksek oluyor. Eğer doğduğunda annenin kucağına verilirse anne de süt salgılamaya başlar” dedi.