Anneler ve kızları: Aramızdaki farklar

KARDELEN TATAR

Gülsüm Öz, İltica, Mübadele Aşkları, Hoş bulduk İstanbul, Anneler Kızları ve Esrar isimli romanların yazarı…

Bülbül’ün Çiles isimli öyküsüyle Yahya Konbolat En İyi Yayımlanmaya Değer Öykü Ödülü’nü alan Öz, Mahallenin Muhtarları, Çiçek Taksi gibi dizilerin yazar kadrosunda yer aldı. Herşey Oğlum İçin adlı televizyon filmi ile Yengeç Oyunu isimli sinema filminin öykü ve senaryosunu yazdı. Öz, halen roman ve öykü yazmayı sürdürüyor ve Marmara Sanat Akademi’sinde yazarlık dersleri veriyor. Kendisiyle Anneler Kızları ve Esrar kitabını konuştuk.

• ‘Anneler Kızları ve Esrar’, konusu itibariyle neyi kapsıyor?

‘68 kuşağı solcu bir ailenin kızı ile aynı kuşaktan sıradan bir ailenin kızını ele aldım. Her ikisi de yaşanmış bir hayat hikâyesi. Farklı karakterlerde iki anne ve farklı karakterlerde kızlarının ilginç yaşamını anlattım. Anneler çocuklarını doğurduklarında onlarla bir yolculuğa çıkar. Genellikle yolun sonuna ulaşmak kolay değil. Bu yol virajlı, dolambaçlı, yorucu ve bazen uzun, bazen kısadır. Kızların da annelerin de bu hayat yolunda bir amacı var elbette. Mühim olan bu amaç için o yolun dik yamaçlarını da tırmanabilmek. Düşmemektir önemli olan. Kızlardan biri annesinin desteğiyle başarıyor, mücadeleyi veren ise daha çok anne oluyor.

İlginizi çekebilir: Tanıdık yabancılar

• Genellikle göçmenlik üzerine romanlarınız. ‘Anneler Kızları ve Esrar’ da öyle…

‘Anneler Kızları ve Esrar’da da göçmek yok ama vatandan uzak olmak var. Kimse vatanında olduğu kadar mutlu olamaz göçtükleri yerlerde. Başka ülkelerde hayatı hep ertelerler. Para kazanıp ülkeme döneyim diyenlerin çocukları büyür, bu defa çocukların okulu bitsin denir. Çocuklar için vatan topraklarından aldıkları evleri en pahalı eşyalarla döşeyip, gurbette fotoğraflarına bakarak, bugün yarın derken bakarlar ki torunların okulu, işi çıkar…

• Kendinizden bir şeyler olduğu hissediliyor kitapta. Hikâyelerinizin çıkış noktası nedir?

Yazdığım romanlar yaşanmış insan hikâyeleri olduğundan kahramanlarını tanıyorum. Hayattan besleniyorum, gezdiğim, gördüğüm yerlerde yaşayanlarla ilgileniyorum. Duyduklarım, gördüklerim etkilerse, yazarım. Bazen etkilendiğiniz insan hikâyeleri olur ama detaylar için araştırma gerekebilir. Bu romanda o annenin yerine kendimi koyduğum olmuştur. Benden değil de kahramanımın yaşamı bana benzediğinden olayları gözümde rahatlıkla canlandırabildim.

• Uyuşturucu önemli bir sorun… Siz de bunu aktarıyorsunuz.

Evet… Çocuklarımızı yetiştirirken en önemli faktörlerden birisi de arkadaş çevresi. Ne kadar iyi eğitim verirseniz verin, çocuk büyüdüğünde çevre ve arkadaş faktörü ağır basar. Bir anlık zayıflık her şeyi berbat edebilir. Bu yaşlarda her daim güçlü durulamaz. Hele ki kanın deli aktığı dönemlerde tutamazsın. Canı sıkıldığında, sevindiğinde, aşkından ayrıldığında ya da aşkını bulduğunda mantığın değil duyguların yoğun yaşandığı anlarda gelir bulur seni bu meret. Bir de tuzaklarla, uyuşturucu mafyalarının marifetiyle bu uçuruma düşmek vardır ya, çıkmak çok zordur oradan.