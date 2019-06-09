Annelerin acısı 38 yıldır dinmiyor

Cumartesi Anneleri 741’inci haftasında Devrimci Yolcu Veysel Güney’in akıbetini sordu. Anneler bu hafta, 28 Aralık 1980 tarihinde gözaltına alındıktan sonra idam edilen Veysel Güney’in akıbetini sordu.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nin önünde gerçekleşen eylemde anneler, “Acılarımız 38 yıldır hiç dinmedi. Bizler tüm kayıpların bulunmasını ve bizlere bu acıları yaşatanların adalet önüne çıkarılmalarını istiyoruz” dedi.

DELİLSİZ İDAM EDİLDİ

1993’te Urfa’nın Siverek ilçesinde gözaltına alındıktan sonra kaybedilen Hüseyin Taşkaya’nın kızı Serpil Taşkaya’nın okuduğu basın açıklamasında, AKP’nin yürüttüğü politikalar sonucunda Türkiye’nin derin bir hukuk ve demokrasi krizi yaşadığı söylendi.

Veysel Güney’in deliller olmadan idam edildiğini vurgulayan Taşkaya, “Avukat talebi reddedildi ve savunma hakkı yok sayıldı. Meclis kararı olmadan özel kanun çıkartıldı. Üzerinde bulunan kalemi, sigarası ve çakmağı tutanakla babasına teslim edildi. Ancak 10 Haziran 1981 tarih ve 266 sayılı tutanakla babasına verilmek üzere Yüzbaşı Burhan Erdem’e teslim edilen cansız bedeni kaybedildi” ifadelerini kullandı.

Veysel Güney’in yeğeni Doğan Güney ise devletin kendilerini bir mezara muhtaç hale getirdiğini belirtti. Güney, “Nenem Galatasaray Meydanı’nda ilk ağıtını yakmaya başladı. Sesini burada duyurmaya başladı. Ve bu şekilde son isteği de evladının mezarına, evladının eşyalarıyla birlikte gömülebilmekti” diye konuştu.